PNL, reacție dură după ancheta extinsă în dosarul 10 august: 'Toți cei vizați trebuie să-și prezinte imediat demisia'

Ovidiu Raețchi, parlamentar PNL, susține că ar trebui ca persoanele cercetate în dosarul 10 august să își dea demisia, mai ales în contextul noilor acuzații ale procurorilor.

„Noile acuzații ale Parchetului General privind reprimarea manifestației din 10 august confirmă ceea ce am văzut cu toții: faptul că am avut de-a face cu o intervenție nejustificată și brutală, demnă de un stat totalitar, menită să intimideze societatea civilă pentru a întări poziția politică a unui lider cu grave probleme penale, Liviu Dragnea. Provocări bizare și apărute parcă la comandă au dat ocazia Jandarmeriei să bată fără milă, ilegal, oameni nevinovați, trecători, turiști străini. Conducătorii Jandarmeriei, fidelizați ani de zile prin creșterea atribuțiilor, a bugetelor, a importanței în cadrul sistemului de ordine publică, par a se fi comportat în 10 august că niște simple instrumente politice ale lui Liviu Dragnea și ale camarilei sale. Așa cum am mai spus, este incredibil faptul că după toate aceste acuzații, care aduc conducerea Ministerului de Interne la un nivel demn de Venezuela, Carmen Dan se agață încă de postul de ministru. E incredibil că făptuitorii din 10 august, coordonatori ai jandarmilor, sunt păstrați în poziții de răspundere și sunt chiar promovați. Este inaccepabil faptul că ministrul Carmen Dan ascunde încă de opinia publică raportul asupra evenimentelor din 10 august, refuzând să îl pună la dispoziția presei (la momentul publicării sale se va vedea și de ce). Toți cei vizați de dosarul din 10 august trebuie să își prezinte imediat demisia pentru a nu mai bloca ancheta în curs prin ascunderea documentelor solicitate de procurori și pentru că România să nu devină acea țară din UE în care justiția demonstrează că jandarmii și politicienii pesediști au conspirat pentru a-și răni cetățenii și pentru a le restrânge drepturile”, a scris Ovidiu Raețchi, vineri, pe Facebook.

Citeste si Incendiu de AMPLOARE la un depozit cu materiale de construcții - Mesaj de avertizare prin RO-ALERT/ O persoană a fost rănită

Parchetul General a anunțat, vineri, că a extins ancheta. In dosar sunt cercetati Sebastian Cucos, Ionut Sindile (sefii Jandarmeriei Romane), Laurentiu Cazan (seful Jandarmeriei Capitalei) și Mihai Chirica (secretar de stat MAI).