PNL, replică pentru Dăncillă după ce premierul a criticat raportul MCV:Am avut parte de acelaşi gest pe care l-a făcut Florin Iordache ieri, dar în cuvinte

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat joi că afirmaţiile premierului Viorica Dăncilă cu privire la rezoluţia Parlamentului European şi raportul MCV sunt foarte grave, pentru că arată că Guvernul, sprijinit de coaliţia PSD-ALDE, încalcă principiile şi valorile europene, potrivit Agerpres.

"Am asistat astăzi la o scenă din acelaşi film prost pentru România, prin afirmaţiile pe care le-a citit premierul României, Viorica Dăncilă. Am avut parte de acelaşi gest pe care l-a făcut Florin Iordache ieri, dar în cuvinte. Nu este împotriva Opoziţiei sau doar a Opoziţiei şi a PNL, ci este împotriva românilor ceea ce afirmă şi întreprind cei care în acest moment guvernează România. Afirmaţiile doamnei Dăncilă de astăzi cu privire la rezoluţia Parlamentului European, raportul MCV, pregătirea Consiliului Uniunii Europene sunt foarte grave pentru că arată că, în acest moment, Guvernul României, sprijinit de coaliţia PSD-ALDE, încalcă principiile şi valorile europene şi se opune prevederilor Tratatului de aderare a României la UE şi doresc să scoată România din UE. (...) După ce s-au pus de-a curmezişul mai bine de un an de zile, că instituţiile europene nu cunosc realitatea din România, că nu sunt informaţi, că nu spun concret ce trebuie să facă România, după ce au făcut pe proştii, acum când sunt ca hoţii prinşi la furat dau înapoi şi arată doar tupeu şi un dezinteres şi o ostilitate gravă faţă de toate recomandările acestor instituţii europene", a spus Dancă, la Palatul Parlamentului.

În opinia acestuia, dacă Dăncilă continuă să aibă aceeaşi atitudine riscă să scoată România din UE şi toţi românii vor avea de suferit.



"Această atitudine pe care a exprimat-o Viorica Dăncilă astăzi este cu atât mai gravă cu cât vine din partea premierului unei ţări care urmează să preia preşedinţia Consiliului UE şi pune un mare semn de întrebare dacă Guvernul unei ţări europene, care dovedeşte că încalcă valorile şi principiile europene, merită şi poate să conducă destinele UE în cadrul preşedinţiei rotative a acestei organizaţii. (...) Rezoluţia Parlamentului European şi raportul MCV nu sunt împotriva României, ci împotriva grupului infracţional care a ocupat şi ocupă Palatul Victoria", a menţionat el.



Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat joi că este dezamăgită de concluziile raportului cu privire la Mecanismul de Cooperare şi Verificare, în condiţiile în care România a dovedit că este un partener loial şi corect al Uniunii Europene.



"Sunt dezamăgită de concluziile raportului Mecanismului de Cooperare şi Verificare, în condiţiile în care România a dovedit că este un partener loial şi corect al Uniunii Europene. Guvernul a fost în permanenţă în contact cu experţii Comisiei Europene şi a oferit de fiecare dată atât clarificări, cât şi argumente. Din păcate, am constatat că acestea au fost pur şi simplu ignorate. Nu putem fi de acord cu stabilirea unor recomandări suplimentare prin care se cere să ignorăm reguli constituţionale şi să acceptăm ceea ce niciun alt stat membru nu ar putea accepta. O astfel de solicitare face imposibil de atins obiectivele Mecanismului de Cooperare şi Verificare, în condiţiile în care regulile se schimbă din mers", a declarat Dăncilă la începutul şedinţei de guvern.