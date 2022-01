PNL și-a luat 'felia' după negocieri: partidul o să aibă 18 prefecţi şi 33 de secretari de stat

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat, marţi, că Biroul Politic Naţional al partidului a stabilit formula politică de împărţire a posturilor de prefecţi şi secretari de stat, urmând ca liberalilor să le revină 18 poziţii de prefect şi 33 de secretar de stat.

"PNL a stabilite astăzi o formulă politică de împărţire echilibrată a posturilor de prefecţi şi a poziţiilor de secretari de stat care revin PNL, urmare a algoritmului de reprezentare a celor trei partide de guvernământ în România. Este un pas pe care am vrut să-l facem acum, după ce am epuizat prioritatea zero a coaliţiei de guvernământ şi anume adoptarea Legii bugetului de stat, tocmai pentru a asigura o bună funcţionare şi o fluidizare a procesului de conducere a aparatului public central de stat şi a administraţiei publice locale. Acesta este motivul pentru care astăzi am decis acest lucru. Vorbim de o formulă de calcul care în primul rând ţine cont de ponderea fiecărui partid în cadrul coaliţiei de guvernământ. Pe cale de consecinţă, PNL îi revin 18 poziţii de prefecţi şi 33 de poziţii de secretari de stat", a spus Stroe la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL, informează Agerpres.

El a precizat că nu s-a discutat de nume, ci doar de repartizarea acestor funcţii la nivelul organizaţiilor judeţene.

"Pentru PNL este în esenţă o reaşezare, pentru că nu este vorba de o schimbare din temelii, nu este vorba neapărat de noi nominalizări pentru toate aceste poziţii pentru că mulţi din cei care vor ocupa aceste posturi deja se regăsesc în funcţie, sunt deja la post şi nu se pune problema unor noi nominalizări. Celor care, din păcate, vor părăsi aceste poziţii le mulţumim şi cu siguranţă ne vom putea baza pe ei, pe expertiza lor şi în alte funcţii din zona administraţiei publice centrale sau locale", a afirmat Stroe.

Purtătorul de cuvânt al PNL a menţionat că în această împărţire a contat foarte mult activitatea celor care până în prezent au fost în funcţie, mapa profesională a acestora şi negocierile locale ale partidelor de guvernământ.

Vezi și: ALERTĂ După eșecul cu PMP, PNL anunță fuziunea cu ALDE

Ionuţ Stroe a susţinut că este posibil să conteze şi faptul că cei care vor ocupa aceste funcţii să fi fost parlamentari, însă a adăugat că acest lucru nu este determinant.

"Este o experienţă mandatul de parlamentar, instituţională şi politică, care te ajută enorm într-o viitoare prezumtivă activitate la nivelul administraţiei publice centrale sau poate chiar în funcţia de prefect, dar nu este unul determinant", a spus Stroe.