PNL şi PMP cer demisia directorului Ansamblului Folcloric al CJ Iași pentru că a cântat la conferinţa PSD

Liderii organizaţiilor ieşene ale PNL şi PMP, deputaţii Costel Alexe şi Petru Movilă, îl critică pe preşedintele Consiliului Judeţean, Maricel Popa (PSD) că a folosit Ansamblul Folcloric aflat în subordinea instituţiei administrative pentru întâlnirea de partid cu şefii PSD, care a avut loc sâmbătă la Iaşi potrivit Agerpres.

Liderii celor două formaţiuni politice, dar şi liderii de grup din plenul Consiliului Judeţean Iaşi, au cerut totodată demisia şefului Ansamblului Folcloric al Consiliului Judeţean Iaşi."Cerem demisia celor care astăzi conduc Ansamblul Folcloric. Dincolo de orice contract, factură şi chitanţă, este o ruşine pentru judeţul nostru să politizezi în asemenea hal ceva ce ar trebui să fie emblema judeţului nostru. Condamnăm ferm folosirea tuturor instituţiilor de cultură din judeţul nostru pentru interesul unor politicieni şi efemeri şi mărunţi", a declarat preşedintele PNL Iaşi, Costel Alexe.Alin Aivănoaie, liderul grupului PMP din plenul CJ Iaşi, susţine că acţiunea de sâmbătă este cu totul altceva faţă de ceea ce s-a discutat iniţial privind înfiinţarea Ansamblului Folcloric al Consiliului Judeţean Iaşi."Este un instrument folcloric pentru campaniile electorale ale PSD la nivelul judeţului Iaşi. Trist este că acest ansamblu are alocată o sumă extrem de mare, peste 1 milion de euro, care vor fi cheltuiţi pentru 'parangheliile' PSD la nivelul judeţului Iaşi. PMP nu va mai susţine acest proiect. Alături de PNL vom solicita demisia directorului Ansamblului, pentru că nu a avut o reacţie instituţională în care să ne spună dacă a fost obligat sau a mers pe baza unui contract de prestări servicii şi care au fost sumele primite", a declarat consilierul judeţean PMP Alin Aivănoaie.De cealaltă parte, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, liderul PSD Iaşi, susţine că prestaţia de sâmbătă a Ansamblului Folcloric al Consiliului Judeţean Iaşi a fost în baza unui contract."Nu puteam să fac erori, greşeli. În hotărârea de Consiliu Judeţean din luna decembrie 2018 şi-au dat acordul că oricine poate să încheie un contract cu Ansamblul Folcloric. Contractul de închiriere a sălii de la Teatrul Luceafărul este de 1.500 de lei, iar cel de la Ansamblul Folcloric este de 2.000 de lei. Oricine poate încheia astfel de contracte. Şi PNL, şi PMP, şi ALDE. Toţi pot să încheie un contract. Am fost precaut şi am încheiat contractul joi, s-a plătit, facturat. Restul e cancan", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa.El a ţinut să contrazică faptul că ansamblul folcloric al Consiliului Judeţean a fost folosit în campanie electorală, precizând însă că lăutarii au cântat pentru "alte activităţi"."Campania electorală începe peste două săptămâni. Nu e campanie. Oricine îi poate folosi în orice ocazie. Nu este interdicţie", a declarat Maricel Popa.Declaraţiile au fost făcute în contextul în care sâmbătă, Ansamblul Folcloric al Consiliului Judeţean Iaşi a cântat şi întreţinut atmosfera înaintea începerii Conferinţei de alegeri a organizaţiei judeţene a PSD, în cadrul căreia preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a fost ales în funcţia de preşedinte.Conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene a PSD s-a desfăşurat la Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul din Iaşi, în prezenţa liderului PSD, Liviu Dragnea. Acesta a venit la Iaşi însoţit de premierul Viorica Dăncilă, de secretarul general al partidului, Codrin Ştefănescu, dar şi de miniştrii Daniel Suciu, Eugen Teodorovici, Răzvan Cuc, Marius Budăi, Alexandru Petrescu.La sosirea la Iaşi, liderul PSD a fost aşteptat de aproximativ 2.000 de susţinători, dar şi de aproximativ 400 de protestatari care l-au huiduit pe Liviu Dragnea şi au scandat lozinci împotriva sa şi a PSD. În tot acest timp, atmosfera a fost întreţinută de ansamblul folcloric al Consiliului Judeţean. Doar câţiva dintre susţinătorii PSD au rămas până la plecarea liderilor PSD, iar pentru a acoperi scandările sutelor de protestatari adunaţi lângă Teatrul Luceafărul a fost adusă fanfara de la Cozmeşti.