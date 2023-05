Ionuț Stroe, despre nemulțumirile UDMR: 'Și noi am putea să spunem că nu înțelegem de ce trebuie să renunțăm la Transporturi'

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a declarat vineri, la Antena 3, că în coaliția de guvernare există „respect reciproc” și a negat că PNL ar dori să preia de la UDMR Ministerul Dezvoltării, după ce formațiunea maghiară a părăsit joi negocierile pentru viitorul Guvern.

„Ne respectam reciproc. Suntem dispusi toti sa facem anumite concesii. Nu intra in discutie persoana dlui Ciuca pentru Dezvoltare. Nu am cerut si nu avem pretentia asupra unui minister. Și noi am putea sa spunem ca nu intelegem de ce trebuie sa renuntam la Transporturi, dar nu vrem sa facem lucrul acesta, preferam sa discutam discret. Nu revendicam un minister”, a declarat Stroe.

„Ei trebuie sa inteleaga ca e mult mai importanta guvernarea si concesii trebuie sa facem toti ca sa avem un guvern mai supl. Eu va asigur ca aceste 3 partide nu se vor agata de aceste ministere”, a adăugat purtătorul de cuvânt al PNL.

UDMR a decis vineri să continue negocierile în coaliţie după ce au a părăsit ședința de joi din cauza dorinței PNL de a-i lua Ministerul Dezvoltării.