INCIDENT ȘOCANT în Parlament cu doi deputați PNL - USR: Totul a fost ÎNREGISTRAT și miniștrii Guvernului Orban ar putea ajunge la DNA

Ședința de plen de miercuri a Camerei Deputaților a degenerat grav. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat oficial de la tribună că „zilele astea am trimis la DNA mai multi PNL-isti”. „Vin dosarele pentru voi”, a adăugat el. A luat imediat cuvând liberalul Florin Roman care a insinuat că Ungureanu așteaptă miniștrii în Parlament să facă trafic de influență pe lângă ei! PNL-istul a adăugat că speră ca miniștrii să fie chemați la DNA să spună cine face presiuni asupra lor. Totul a pornit de la niște banale acuzații între PNL și USR, deputați din cele două partide acuzându-se reciproc că au înțelegeri neoficiale cu PSD.

Emanuel Ungureanu, deputat USR:

„DNA sa spuna cine din PNL a facut trafic de influenta ca la Spitalul Cîmpeni din Alba să fie pus un manager care la studii avea pus 'scoala vietii' si era ospatar de meserie. Sunt numiri politice facute de PNL la Deva sau Piatra Neamt, unde au pus in timpul pandemiei, macabru, un manager sef de pompe funebre. Ce poate fi mai mizerabil decat sa vorbesti de depolitizarea sistemului sanitar si tu sa faci asa ceva? Golanie mai mare decat face PNL in aceasta perioada si nu credeam ca voi spune asta in viata mea, nu am vazut nici la PSD.

Zilele astea am trimis la DNA mai multi PNL-isti sa vedem acolo cat de complice e aceasta guvernare care s-a vrut in antiteza cu PSD si o sa facem intr-o luna recensamantul managerilor numiti de voi doar ca sa va mufati la banul public exact ca PSD-istii pe care i-ati schimbat din functie. Sa va fie rusine. Va spun, vin dosarele penale pentru voi”

Florin Roman, liderul deputaților PNL:

„Sper sa devina si el client al DNA pentru ca oamenii noi cu naravuri vechi trebuie sa dea socoteala si sa stie ca atunci cand te duci la ministru sa faci trafic de influenta sa numesti oameni in CA la Spitalul Cluj sau astepti ministri sa iasa de la ora Guvernului sa faci trafic de influenta pe transplant, nu-mi vorbiti mie de golanie. Nu va mai dati ca suntei imaculat, ca nu sunteti.

Sper ca ministrii sa fie chemati sa fie intrebati cine face trafic de influenta pe langa ei placand de la numiri la....”

Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților:

„Dle Roman, daca detineti informatii concrete puneti-le la dispozitia autoritati, altfel e penal”

