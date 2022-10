Podul Crmeei în flăcări - Rușii vorbesc despre o mașină capcană

Incendiul de pe podul care leagă peninsula Crimeea de Rusia continentală ar fi fost provocat de explozia unei maşini-capcană, fiind afectată porţiunea rutieră a podului, susţine Comitetul naţional antiterorist rus, citat de agenţiile de presă ruse, potrivit France Presse.

"Astăzi la ora locală 06:07 (03:07 GMT) pe partea rutieră a podului Crimeii a avut loc explozia unei maşini-capcană care a antrenat incendierea a şapte cisterne feroviare ce se îndreptau spre Crimeea", a indicat Comitetul.Autorităţile ruse în domeniul drumurilor au indicat pe site-ul lor că traficul pe pod este "întrerupt temporar".Cauzele incendiului "sunt pe cale să fie stabilite", potrivit Căilor ferate din Crimeea.Podul din Crimeea, inaugurat în 2018, trece peste strâmtoarea Kerci pentru a lega teritoriul rus de peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014.El a devenit un simbol al anexării din 2014 şi este utilizat de armata rusă pentru a-şi aproviziona trupele cu material material în sudul Ucrainei.Rusia a afirmat întotdeauna că podul nu riscă nimic, în pofida luptelor în Ucraina, dar a ameninţat Kievul cu represalii dacă forţele ucrainene ar încerca să atace podul sau Crimeea.Mai multe explozii au avut loc în ultimele luni la instalaţii militare din Crimeea, rezultat probabil al operaţiunilor militare ucrainene, cum ar fi la baza militară din Djankoi, devastată în august de o deflagraţie la un depozit de muniţii.

