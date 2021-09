Poenaru după scorul de 5-0 cu Farul: Nu e posibil să te prezinţi aşa, să ai oscilaţiile astea în joc

Tehnicianul formaţiei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, luni seară, că jucătorii săi se confruntă cu o lipsă de personalitate şi au oscilaţii în joc, mai ales după ce primesc un gol.

"Nu e posibil să te prezinţi aşa, să ai oscilaţiile astea în joc. Problema este că, în momentul în care primim gol, e o cădere mentală. E teamă, frică de rezultat, lipsă de personalitate. Mulţi dintre ei nu-şi asumă lucrurile pe care le cer. Vorbim de o echipă schimbată acum, au plecat nişte jucători cu personalitate, care ţineau grupul, care puneau piciorul în prag, care vorbeau în vestiar. Aştept de 8 etape un lider. În momentul de faţă, ei nu vor să-şi asume această responsabilitate. În primele trei etape au tratat de sus, au crezut că suntem echipa aia de play-off şi credeau că se va da toată lumea la o parte. La meciul cu Dinamo cred că a fost impactul, acolo s-a rupt totul. De acolo au intrat într-o stare din asta cu lipsă de încredere şi lipsă de personalitate", a spus Poenaru.

El a afirmat că a discutat 40 de minute cu jucătorii după meciul cu Farul, pierdut, scor 0-5. "Nu e nimic pierdut în acest moment, dar le-am spus şi lor, am avut o discuţie de 40 de minute cu ei, cu Sorin Paraschiv. Le-am spus că trebuie să fim bărbaţi, să punem piciorul în prag, să fie un moment zero. Tot timpul plăteşte antrenorul. Nu e o problemă că plec eu. Eu pot pleca, problema e ce fac ei. Dacă ei nu schimbă atitudinea, mentalitatea... Am jucători care au făcut nişte performanţe în anii trecuţi. Nu sunt nişte jucători oarecare. Grupul e unit, să nu credeţi că e dezbinat. Vestiarul e ok, este disciplină, nu este haos sau debandadă pe la antrenamente, doar că eu vreau mai mult de la vestiar. Mie îmi place să câştig, dar am aşteptări mult mai mari de la ei. Mă refer la Moulin, la Cascini, la Gardoş, Pârvulescu. Trebuiau să pună piciorul în prag şi să-i integreze pe cei noi. Unii care au venit nu ştiu cu ce se mănâncă fotbalul românesc. Facem nişte greşeli copilăreşti şi nu e posibil să greşeşti de maniera asta meci de meci. Farul ne-a predat o lecţie de fotbal, dar pe nişte greşeli ale noastre", a spus Ilie Poenaru, conform digisport.ro.

Academica Clinceni a pierdut, scor 0-5, meciul cu Farul Constanţa, din etapa a VIII-a a Ligii I.