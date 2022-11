Poiana Braşov va găzdui prima ediţie a festivalului Massif Winter

Organizatorii festivalurilor Untold şi Neversea anunţă organizarea, în luna martie a anului viitor, a festivalului Massif Winter, în Poiana Braşov. Iniţial, prima ediţie a fost anunţată pentru luna martie a acestui an, însă proiectul a fost amânat din cauza pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2.

Prima ediţie a festivalului Massif Winter se va desfăşura în perioada 3-5 martie 2023. Conform organizatorilor, este cel mai mare astfel de proiect din Europa Centrală şi de Est organizat în perioadă de iarnă, conform news.ro.

Festivalul va avea două scene principale, una de zi şi una de noapte, amplasate pe platoul pârtiei Bradul. Pe lângă acestea, vor fi amplasate alte două scene-concept, pentru pasionaţii de genuri muzicale diverse.

Elementele de atracţie, pe lângă partea muzicală, sunt zonele de activităţi, pe timp de zi şi pe timp de noapte. Cele mai multe dintre aceste activităţi vor avea legătură cu sporturile de iarnă.

Organizatorii estimează un public de 15.000 de participanţi în fiecare zi a festivalului. Aceştia nu au precizat numele artiştilor care vor fi prezenţi la festival, subliniind că ”va fi un mix interesant care să mulţumească toate gusturile şi toate aşteptările”.

”Este un eveniment care a stârnit foarte mult interes încă de când am anunţat parteneriatul, în urmă cu un an. Este un festival mare, de care Braşovul are nevoie, este parte din ambiţia braşovenilor de a fi relevanţi şi pe harta culturală printr-o ofertă largă de evenimente. (...) Este un eveniment care nu aduce doar un plus pe zona de muzică, ci şi un plus de marketing pentru publicul tânăr, pentru publicul activ, care va găsi în Poiana Braşov tot mai multe atracţii”, a declarat primarul oraşului Braşov, Allen Coliban, într-o conferinţă de presă organizată joi, alături de organizatorii festivalului.

El a precizat că Primăria Braşov nu contribuie financiar la festival şi că municipalitatea solicită un ”raport de sustenabilitate” la finalul festivalului.

Începând din 10 noiembrie se vor pune în vânzare primele abonamente.

”Va fi cel mai bun preţ pe care îl vom avea pentru acest proiect, 79 de euro plus taxe”, au menţionat organizatorii.

Investiţia în prima ediţie a festivalului va fi de aproximativ 4 milioane de euro.