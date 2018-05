Polițiștii au făcut PRĂPĂD în Rusia: peste 1600 de protestatari anti Putin au fost ARESTAȚI

Peste 1.600 de persoane au fost reţinute, în mai multe oraşe din Rusia, în cursul protestelor faţă de politicile preşedintelui Vladimir Putin, relatează cotidianul The Guardian.

Poliţia a confirmat că printre protestatarii reţinuţi figurează Aleksei Navalnîi, liderul opoziţiei, acuzat că nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine, informează Mediafax.

În cursul mitingului din Moscova au fost reţinute 600 de persoane. Alte 150 de persoane au fost reţinute în Sankt-Petersburg, 160 în Celiabinsk (centrul Rusiei), iar 75 în Iakuţk (nord-est). Alte sute de persoane au fost reţinute în alte zone din Rusia.

Video of police in central #Moscow, #Russia, dispersing protesters from Pushkinskaya Square during the anti-Kremlin #protest today:pic.twitter.com/bU19xFthaJ