Poliția a arestat primii migranți din caravana sosită la granița dintre Mexic și SUA - VIDEO

Câteva sute de migranţi din caravana care a plecat în urmă cu o lună din Honduras au ajuns la frontiera dintre Mexic şi Statele Unite, îm timp ce alte mii avansau rapid către nord, relatează AFP, informează News.ro.

Primele grupuri de migranţi din America Centrală s-au adunat pe plaja de la Tijuana, în statul mexican Baja California, un oraş de frontieră situat în dreptul oraşului San Diego, în California, iar unii au urcat pe bariera de metal care desparte cele două ţări.

”Noi nu suntem criminali”, au scandat unii migranţi, adresându-se preşedintelui american Donald Trump, care a desfăşurat aproximativ 6.000 de militari la frontieră.

Cel puţin opt migranţi au trecut bariera metalică şi au fost arestaţi rapid de agenţi americani de la frontieră, a constatat un jurnalist AFP.

Secretarul american al Apărării Jim Mattis a efectuat miercuri o vizită la McAllen, în Texas, unde a subliniat că desfăşurarea militară este ”necesară” şi ”absolut legală”.

La postul de frontieră de la San Diego, autorităţile americane au redus căile de acces ale automobilelor şi au instalat bariere de ciment şi sârmă ghimpată, dar şi la San Ysidro şi Otay Mesa, alte puncte de intrare către California.

La 9 noiembrie, Donald Trump a semnat un deceret care permite respingerea automată a solicitărilor de azil depuse de persoane care au traversat ilegal frontiera cu Mexicul, într-o încercare de a-i descuraja pe migranţi să-şi continue drumul.

Aproximativ 100 de migranţi din caravană au ajuns duminică la Tijuana, iar marţi alţi 350 li s-au alăturat.

Toţi fac parte din caravana alcătuită în majoritate din hondurieni plecaţi la 13 octombrie din oraşul San Pedro Sula, în nordul Hondurasului.

Emoţionaţi de faptul că au ajuns în sfârşit pe plajă, unde au făcut baie, iar unii şi-au băgat capul între gratiile gardurilor înalte metalice de la frontieră, ca pentru a-şi contempla visul american.

În urma lor, partea principală a caravanei avansa rapid către statul Sonora, în nord-vestul Mexicului.

Ei au preferat marţi seara să-şi continue traseul noaptea, la bordul unor vehicule, în loc să se odihnească. Peste 1.000 au ajuns miercuri în localitatea Guaymas.

”Suntem o maşină, nimic nu ne poate opri!”, striga Soyer Dominguez, un migrant guatemalez în vârstă de 32 de ani dintr-unul dintre cele 20 de autobuze şcolare galbene, care formau un convoi.

”Vrem săajungem cât mai rapid posibil, cel mai repede, ne-am părăsit ţara de o lună”, a declarat pentru AFP Saul Rivera, un salvadorian în vârstă de 40 de ani.

The video shows migrant caravan members climb atop the border fence at Playas de Tijuana as U.S. Border Patrol agents monitor from the U.S. side. https://t.co/OcItRugEhv pic.twitter.com/ZwQfg32DtB