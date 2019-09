Poliția a deschis dosar penal in rem, după evadarea maimuței interlopului Nuțu Cămătaru

Polițiștii au deschis dosar penal in rem pentru nerespectarea regimului de conservare a habitatului natural, după ce a fost capturată o maimuță în Sectorul 5 al Capitalei, iar sub coordonarea procurorilor, este cautat proprietarul pentru a aplica sancțiunea legală. Conform mai multor informații, maimuța este a interlopului Nuțu Cămătaru, cel care are 3 astfel de animale, iar în trecut a deținut 4 lei și 2 urși.

După ce maimuța a fost capturată în Sectorul 5 din București, a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului de conservare a habitatului natural, a florei și faunei sălbatice, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

Cercetările sunt continuate de Secția 24 de Poliție sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 pentru a identifica proprietarul și pentru aplicarea măsurilor legale.

O maimuță a fost capturată, miercuri seară, după câteva ore de la anunțul la 112 privind prezența animalului în Sectorul 5. Maimuța a fost găsită tot în zonă, în podul unei case.

Veterinarul Ovidiu Roșu a capturat animalul cu ajutorul echipelor Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

Urmează să se decidă soarta maimuței, în funcție de recomandările reprezentanților Gărzii de Mediu - în carantină, apoi poate la grădina zoologică sau în Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice.

