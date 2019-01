Poliția Capitalei anunță controale pentru verificarea modului în care operatorii de salubritate acționează în teren

Avand în vedere condițiile meteorologice nefavorabile (cod portocaliu de polei) inspectorii si polițiștii locali ai Primariei Capitalei acționeaza cu un număr de 22 echipaje pentru verificarea modului în care operatorii de salubritate din toate sectoarele Capitalei își îndeplinesc obligațiile, conform programului de deszăpezire si combaterea poleiului, se spune într-un comunicat al Primăriei Capitalei remis redacției.

”Inca de noaptea trecuta s-a solicitat ADP-urilor si Politiilor Locale de sector sa actioneze de urgenta, conform atributiilor legale ce le revin, pentru degajarea copacilor sau crengilor cazute pe carosabil, trotuare, alei etc. iar agenților economici și asociațiilor de proprietari să aplice de urgenta material antiderapant în fața imobilelor pe care le dețin.

De asemenea, echipaje ale companiilor de utilitati publice (ENEL, ApaNova, RADET, STB, Compania Municipala de Iluminat Public) precum si operatorii de telefonie si cablu colaboreaza cu celelalte institutii publice pentru degajarea cablurilor cazute si remedierea defectiunilor la sistemul de curent, reteua de contact a troleibuzelor si tramvaielor, retele de telefonie, cablu etc.

STB a intervenit cu 187 de lucratori pentru curatarea poleiului de pe refugiile pietonale pentru calatori. Totodata, pentru a asigura fluenta circulatiei mijloacelor de transport public, STB a suplimentat, in ultimele ore, personalul care actioneaza pentru indepartarea ghetii de pe reteaua electrica de contact a troleibuzelor si tramvaielor. In acest moment, 33 de echipaje STB acționează in teren pentru remedierea avariilor și curățarea ghetii.

Totodata, echipe operative ale Administratei Strazilor au imprastiat material antiderapant in pasajele pietonale aflate in administrare, in pantele si rampele pasajelor rutiere aflate in administrarea ASB si a inlaturat turturii si gheata de pe plafonul si pe peretii acestora.

Angajatii ASB, impreuna cu cei de la Compania Managementul Traficului au asigurat echipaje de permanenta, care intervin operativ pentru remedierea eventualelor defectiuni la instalatiile de semaforizare.

Noaptea trecuta, în urma controalelor efectuate în teren și a monitorizării video pe camerele de supraveghere amplasate în principalele intersecții, s-a constatat faptul că operatorii de deszapezire au actionat prin împrăștiere de material antiderapant pe arterele din urgența I și II, precum și în zona rampelor, pantelor, podurilor și stațiilor STB.

In prezent se circula normal, in conditii de iarna pe arterele din urgenta 1, iar arterele din urgenta 2 au fost tratate in mare parte.

Operatorii au comunicat că s-a acționat cu utilaje și operatori manuali asfel:

Sectorul 1: - 50 utilaje / 190 lucrători manuali;

Sectorul 2: - 77 utilaje / 40 lucrători manuali;

Sectorul 3: - 20 utilaje / 20 lucrători manuali;

Sectorul 4: - 40 utilaje / 45 lucrători manuali;

Sectorul 5: - 26 utilaje / 49 lucrători manuali;

Sectorul 6: - 41 utilaje / 53 lucrători manuali;

Polițiștii locali au acționat în vederea depistării persoanelor fără adăpost care erau expuse temperaturilor scăzute. În urma activităților desfășurate au fost depistate 4 persoane fără adăpost, care au fost instituționalizate într-un centru social.

Si pe parcursul acestei nopti operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei vor continua tratamentele cu materiale antiderapante.

Reamintim ca Municipalitatea a pus la dispozitia cetatenilor Telverde 0.800.800.868 unde acestia pot sesiza eventualele probleme aparute din cauza vremii. Totodata, bucurestenii sunt rugati sa semnaleze la numarul de telefon 021/9524 prezenta pe strada sau in spatiile comune ale blocurilor a persoanelor fara adapost, pentru ca acestea sa fie preluate de Politia Locala si transportate la centrele sociale ale Capitalei.”, se spune în comunicat.