Poli Iași și-a prezentat noile transferuri

Poli Iași a organizat o conferinţă de prezentare a noilor transferuri, Lawson Bekui şi Mendes Aguinaldo. La aceasta au luat parte și Flavius Stoican, antrenorul echipei, și Tibor Selymes, directorul sportiv, scrie Mediafax.

„Sunt doi jucători în care eu îmi pun mari speranţe. Nu i-am cunoscut înainte, dar acum au ajuns în curtea noastră şi au tot sprijinul meu, sper să ne ajute să realizăm un obiectiv îndrăzneţ. Le ofer şansa de a juca, pentru că eu cred în ei ca jucători. Bekui are calitate, dorinţă, creşte de la zi la zi, în timp ce Mendes a venit de doar câteva zile, dar va avea tot sprijinul meu şi al colegilor, vreau să-l ajut să se integreze cât mai rapid la noi.

Citește și: Noul acţionar al Rapidului, veşti importante pentru suporter: Ce planuri are pentru următorul sezon

Enoh este un jucător pe care eu mi l-am dorit, are multă calitate. Am discutat cu el, am înţeles că în ultima perioadă a făcut doar antrenamente separat, nu în cadrul unei echipe, deci mai are mult de muncă. I-am dat nişte teste, pentru a-l evalua. Trebuie să fim foarte atenţi, pentru ca atunci când intră în teren să fie apt din toate punctele de vedere. Eu sunt convins că el poate intra cât de curând”, a punctat Stoican”, a spus Stoican.