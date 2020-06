Poli Iaşi va primi 230.000 de euro de la Consiliul Local: Antrenorul Mircea Rednic vrea revenirea spectatorilor

Mircea Rednic, antrenorul echipei Poli Iaşi, spune că de la meciuri nu trebuiau să lipsească suporterii. El a primit şi o veste bună. Consiliul Local Iaşi a aprobat proiectul de finanţare a echipei cu aproximativ 230.000 de euro, anunță MEDIAFAX.

„Să vină banii la băieţi!", a spus Mircea Rednic, care a vorbit şi despre primul meci, cu Viitorul, de duminică: „Important e ca noi să ne gândim la puncte, în niciun caz nu trebuie să ne gândim să facem un joc spectaculos. (n.red. - despre cupa României, în semifinale Poli Iaşi joacă cu Sepsi, iar FCSB cu Dinamo) Mi-aş dori să jucăm cu Dinamo în finală. E greu".

Rednic a scăpat de purtarea măştii. Cu jucătorii are însă probleme. Nu au voie să mai scuipe.

Eu pot să stau fără mască, ceilalţi de pe bancă... Şi prin mască la ce voce am, vă spun eu că or să mă audă. Plus că nu sunt spectatori, deci pentru mine acum va fi foarte uşor. Cea mai bună variantă pentru portari e să îşi dea cu miere pe mănuşi şi atunci nu o să fie nevoiţi să mai scuipe. (n.red. - despre bucuria la goluri) Eu nu prea mă îmbrăţişez cu jucătorii. Eu am stilul meu de a mă bucura, cu mâinile.

Ni se cere să păstrăm distanţa, să purtăm măşti şi ce am văzut în weekendul ăsta, la mare, chiar am rămas surprins. Păi atunci dacă se întâmplă ce se întâmplă de ce nu ne-am gândit să lăsăm şi suporterii să vină la meci, 20%, 30%. Să stea la 4 scaune unul de celălalt, eu zic că se poate", a mai spus Mircea Rednic.