Poliția Capitalei anunță zeci de incidente la alegerile din Capitală: un bărbat, amendat de 3 ori

Un număr de 90 de incidente au fost semnalate în ziua alegerilor, însă 37 dintre acestea nu s-au confirmat, iar pentru 18 s-au deschis dosare penale. De asemenea, au fost înregistrate nouă sesizări după închiderea votului, privind desfăşurarea procesului de votare, inclusiv privind voturile de la Sectorul1, unde USR PLUS afirmă că au fost comise fraude, iar PSD cere renumărarea voturilor.

A fost deschis un dosar de purtare abuzivă după ce un bărbat a susţinut că a fopst ciupit de mână de un membru al comisiei secţiei de votare. Un alt dosar penal a fost deschis dupe ce un membru dintr-o secţie de votare s-a accidentat. În sectorul 6, un bărbat a fost amendat de trei ori: o dată pentru că a refuzat să poarte masca în secţia de votare - 2000 de lei, o dată pentru injurii - 200 de lei, cea de a treia amendă primind-o pentru că a revenit la secţia de votare cu o altă vestimentaţie şi cu o mască din plastic pe întreaga faţă şi a vrut să intre, fiind imobilizat şi amendat cu 1.000 de lei.

”Pe întreg parcursul procesului de votare de la nivelul municipiului Bucureşti, au fost semnalate 90 de posibile incidente. Dintre acestea, 37 nu s-au confirmat, 8 situaţii fac obiectul unor cercetări în cadrul unor dosare penale, iar în 18 cazuri au fost constatate şi aplicate sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 22.800 lei. Alte situaţii au fost comunicate către autoritatea competentă şi anume, Biroul Electoral”, precizează Poliţia Capitalei.

- La nivelul sectorul 1 au fost înregistrate 16 sesizări, fiind întocmite două dosare penale.

Unul dintre dosarele penale priveşte săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă, având în vedere faptul că un bărbat a reclamat că a fost ciupit de mână de către un membru al comisiei şi un dosar priveşte săvârşirea infracţiunii de corupere a alegătorilor, fiind sesizat, prin sistem 112 faptul că dintr-un autoturism s-ar da sume de bani.

- În Sectorul 2, au fost înregistrate 19 sesizări, o persoană fiind sancţionată contravenţional pentru apelare abuzivă a sistemului 112.

- În Sectorul 3, au fost înregistrate 14 sesizări, fiind întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de fraudă la vot, o persoană exercitându-şi dreptul la vot cu o carte de identitate ce figura ca anulată.

- În Sectorul 4, au fost înregistrate 7 sesizări, fiind întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de furt , fiind reclamat faptul că lipseşte o ştampilă de vot.

- În Sectorul 5, au fost înregistrate 24 sesizări, fiind întocmite 3 dosare penale privind săvârşirea infracţiunilor de:

- fraudă la vot, când s-a constatat lipsa unui buletin de vot. Buletinul a fost găsit ulterior, în altă urnă, dar se efectuează, în continuare verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt, urmând a fi dispuse masurile legale.

- furt, fiind reclamat faptul că lipseşte o ştampilă de vot.

- neluarea măsurilor de securitate şi siguranţă în muncă – accident de muncă, un membru, din cadrul unei comisii suferind o accidentare.

Au fost aplicate şi sancţiuni contravenţionale pentru încălcări ale Legii nr.115 din 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi Legii nr.61/1991.

Astfel, prin apel 112 a fost sesizat faptul că pe două panouri video, amplasate în sectorul 5, ar rula clipuri cu conţinut electoral.

La cele două locaţii, pentru verificări, s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei 18.

A fost identificat administratorul care gestionează panourile video şi i s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 1000 de lei, conform Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

De asemenea, i s-a pus în vedere să stopeze rularea clipurilor în cauză.

A fost informat Biroul Electoral cu privire la situaţie.

În Sectorul 6, au fost înregistrate 10 sesizări, fiind intocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fraudă la vot . O persoană care s-a prezentat pentru exercitarea dreptului la vot a prezentat un document de identitate neregăsit în evidenţe. Având în vedere suspiciunile cu privire la veridicitatea documentului, sub supravegherea unităţii de parchet competente se efectuează cercetări în vederea stabilirii situaţiei de fapt.

O altă situaţie, din sfera contravenţională de această dată, a fost înregistrată pe raza acestui sector, când un bărbat s-a prezentat pentru a-şi exercita dreptul la vot, dar a refuzat portul măştii de protecţie, fapt pentru care a fost sancţionat contravenţional cu suma de 2.000 de lei conform prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dar şi cu suma de 200 de lei, pentru injuriile adresate , conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială.

Ulterior, în jurul orei 18.00, aceeaşi persoană s-a prezentat la aceeaşi secţie de votare, dar purtând alte haine şi o mască din material plastic, ce ii acoperea întreaga faţă şi a încercat să intre în incintă.

A fost imobilizat şi condus la secţia de poliţie, unde a fost sancţionat contravenţional cu suma de 1000 de lei, conform Legii nr 61 din 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială.

Toate dosarele sunt instrumentate sub supravegherea parchetului competent teritorial.

În această perioadă, au fost verificate, de asemenea, toate aspectele ce ţin de respectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

La finalizarea procesului de vot, conducătorii auto care au transportat buletinele de vot, au fost testaţi cu aparatul etilotest, aşa cum s-a întâmplat şi în ziua de sâmbătă, la momentul în care au fost transportate buletinele de vot către secţiile de votare.

Nu au fost înregistrate incidente.

De la încheierea procesului electoral şi până în prezent, la nivelul poliţiei Capitalei au fost înregistrate 9 sesizări, din care 6 a unor persoane şi trei din partea unor organizaţii, în care sunt reclamate diverse aspecte în legătură cu procesul de votare.

Toate fac obiectul unor verificări făcute de unităţile de poliţie, urmând a fi dispuse măsurile legale.

De asemenea, pla nivelul Sectorului 1 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, se află în instrumentare un dosar în legătură cu procesul electoral.

”Ieri, 28 septembrie , în jurul orei 15.45, Secţia 4 Poliţie a fost sesizată prin sistemul 112, cu privire la faptul că un bărbat, candidat al unui partid politic pentru funcţia de consilier, ar fi fost văzut iesind din clădirea unde a funcţionat un birou electoral al sectorului 1, de către mai mulţi reprezentanţi ai altor partide politice, având asupra sa mai multe procese verbale. Persoanele au fost identificate şi conduse la sediul Secţiei 4 Poliţie, pentru audieri, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi de drept. Până la acest moment, au fost audiate 8 persoane, cercetările fiind continuate, IN REM, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale”, a anunţat Poliţia Capitalei.

În această dimineaţă, documentele găsite asupra persoanei, respectiv 473 de procese verbale cu rezultatul voturilor de la o parte din secţiile de votare din Sectorul 1, sunt verificate prin Autoritatea Electorală Permanentă, pentru a se stabili autenticitatea lor.