Politicianul care dă aproape 2 miliarde de dolari universității la care a studiat: 'Să ofere aceeaşi şansă şi altora, așa cum mi-a oferit și mie'

Miliardarul Michael Bloomberg, fostul primar al New York-ului din perioada 2002-2013, donează 1,8 miliarde dolari către Johns Hopkins University, universitatea unde a studiat, informează, luni, presa americană.

Acesta și-a anunțat donația printr-un advertorial publicat în New York Times (NYT), duminică, iar informația a fost preluată de restul presei de peste Ocean, în cursul zilei de luni, scrie mediafax.ro.

Citește și: Gabriela Firea îl face praf pe Liviu Dragnea! Mesajul dur pe care i l-a transmis

Într-un comunicat, miliardarul new-yorkez a anunţat că această donaţie va permite universităţii din Baltimore, pe care a absolvit-o în 1964, să acorde mai multe burse studenţilor proveniţi din familii modeste care nu-şi permit să plătească circa 72.000 de dolari cât costă anul şcolar în această universitate.

Miliardarul, în vârstă de 76 de ani, a explicat duminică în The New York Times că a urmat cursurile acestei prestigioase universităţi private datorită unei burse, în condiţiile în care tatăl său, de meserie contabil, nu câştiga mai mult de 6.000 de dolari pe an.

Citește și: Lovitură dură pentru acești șoferi! Ce proiect au inițiat parlamentarii PSD

'Vreau să mă asigur că şcoala care mi-a oferit o şansă va putea în permanenţă să ofere aceeaşi şansă şi altora', a scris el.

'Admiterea la Johns Hopkins va fi cu siguranţă decuplată de orice considerente financiare', a adăugat el. 'Şcoala va fi capabilă să ofere burse mai generoase, care vor înlocui împrumuturile pentru studenţi', a mai spus el.

Citește și: Vești proaste pentru Dacia! Informația făcută publică azi

Cu această donaţie - cea mai mare oferită vreodată unei universităţi - Bloomberg a subliniat problema împrumuturilor pentru studenţi, care astăzi atinge 1.500 miliarde de dolari, cea mai mare datorie din Statele Unite după creditele imobiliare.

Mai mulţi politicieni - între care senatorul democrat Bernie Sanders în timpul campaniei prezidenţiale din 2016 - au cerut măsuri la nivel naţional pentru a reduce datoriile studenţilor, până acum fără succes.

Citește și: Gabriela Firea îl face praf pe Liviu Dragnea! Mesajul dur pe care i l-a transmis

Michael Bloomberg a recunoscut că donaţia sa nu va rezolva problema. 'Donaţiile private nu pot şi nu ar trebui să înlocuiască lipsa sprijinului guvernamental', a subliniat el.

„Niciun absolvent de liceu bine pregătit nu ar trebui să aibă probleme să intre la colegiu din cauza contului bancar al părinților ei sau lui. Cu toate acestea, se întâmplă tot timpul”, a subliniat Bloomberg, în advertorialul din NYT.

Citește și: Traian Băsescu îl desființează pe Liviu Dragnea! ‘Nu face, din lașitate, cea mai importantă schimbare’

De-a lungul timpului, miliardarul american a mai făcut donații în valoare cumulată de 1,5 miliarde de dolari către aceeași universitate, sub formă de sprijin pentru cercetare, pentru profesori și direct donații financiare.

De asemenea, până la donația anunțată duminică, Bloomberg a mai donat pentru diverse cauze o sumă de 6,4 miliarde de dolari, inclusiv cea de 1,5 miliarde de dolari către Johns Hopkins University.

Citește și: Surpriză! Cine îi va lua locul lui Dănuț Andrușcă la Economie

Bloomberg este considerat drept a 14-a cea mai bogată persoană din lume, datorită unei averi de 46,3 miliarde de dolari, iar cea mai mare parte din această avere se datorează deținerii unui pachet de 88% din gigantul media și de informații financiare Bloomberg LP.

El a fondat acest business în 1981, împreună cu Thomas Secunda, Duncan MacMillan și Charles Zegar, după ce a fost concediat din poziția de bancher de investment banking pe care o deținea la Salomon Brothers. În prezent, Bloomberg LP generează venituri anuale de 9 miliarde de dolari.

Citește și: Lovitură dură pentru acești șoferi! Ce proiect au inițiat parlamentarii PSD .