Polițiștii au reținut patru bărbați care au făcut prăpăd în magazine din București și Ilfov

Patru bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti pentru furt calificat, după ce ar fi sustras din incinta unor societăţi comerciale, cu puncte de lucru în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, cartuşe de ţigări, băuturi alcoolice şi sume de bani, găsite în cutiile de valori ale acestora.

Potrivit IGPR, marţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în aplicare şapte mandate de percheziţie domiciliară, atât în municipiul Bucureşti, cât şi în judeţul Ilfov, la locuinţele mai multor persoane, într-o cauză privind săvârşirea unor infracţiuni de furt calificat, informează Agerpres.Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada martie - aprilie, mai multe persoane ar fi sustras din incinta unor societăţi comerciale, cu punctele de lucru în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, cartuşe de ţigări, de diferite mărci, băuturi alcoolice şi sumele de bani găsite în cutiile de valori ale acestora. Ancheta a stabilit că prejudiciul produs societăţilor comerciale este de peste 50.000 de lei, informează joi IGPR.Au fost puse în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară, în Capitală şi în judeţul Ilfov, în urma cărora au fost descoperite şi ridicate mai multe probe şi mijloace materiale de probă, iar trei persoane au fost depistate şi conduse la audieri. Din probatoriul administrat a rezultat că în datele de 7 şi 13 martie, precum şi la data de 11 aprilie bărbaţii ar fi forţat uşile de acces ale punctelor de lucru, ar fi dezactivat sistemele de alarmă, pătrunzând astfel în spaţiile unde se aflau bunurile şi banii.Faţă de trei bărbaţi bănuiţi de furt calificat, cu vârste cuprinse între 25 şi 35 de ani, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, ulterior instanţa dispunând arestarea preventivă pentru doi dintre aceştia. Faţă de cel de al treilea bărbat, procurorul a dispus continuarea cercetărilor sub măsura controlului judiciar.În cursul zilei de miercuri, un alt bărbat, de 32 de ani, ce se sustrăgea urmăririi penale, a fost depistat, imobilizat, condus la audieri şi ulterior reţinut, urmând a fi prezentat magistraţilor.Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.