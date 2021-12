Polițiștii avertizează Guvernul că nu vor mai face anumite activități dacă nu le cresc salariile

Câteva zeci de poliţişti din Sindicatul Europol au pichetat, marţi, Prefectura Vâlcea în semn de protest faţă de faptul că salariile nu le-au fost majorate anul trecut şi nici nu sunt anunţate măsuri pentru creşterea acestora anul viitor, aşa cum prevede Legea salarizării unitare din 2017.

Liderul din Vâlcea al Sindicatului Europol, Ion Stuparu, a declarat că poliţiştii vor trece şi la alte forme de protest, cum ar fi ca începând cu 1 ianuarie 2022 să refuze să mai participe la acţiunile de prevenire a pandemiei de COVID-19 sau să mai facă ore suplimentare ori programul de permanenţă la domiciliu.

"Acesta este primul semnal de alarmă pe care îl tragem. Sperăm să nu ajungem şi la alte măsuri de protest. După cum am transmis, de la 1 ianuarie, dacă vom avea parte de aceeaşi atitudine, adică de îngheţări salariale sau ale sporurilor, ca să numai vorbim de tăieri că deja acum, pe lângă îngheţarea anumitor sporuri, tocmai am primit vestea că o să se taie şi norma de echipament, acei bani din care ne achiziţionam uniformă pentru că ministerul nu putea nici să ne asigure necesarul de uniformă prin serviciile de logistică, vom refuza să mai facem anumite activităţi pe care le facem benevol, gen vom refuza să mai facem ore suplimentare, vom refuza să mai facem aşa zisă permanenţă de la domiciliu şi vom refuza să mai desfăşurăm activităţi legate de prevenirea pandemiei de COVID -19, activităţi care nu au fost prevăzute în fişa postului de când a început pandemia aceasta", a afirmat Ion Stuparu.

Preşedintele Europol Vâlcea a precizat că apelul lor se îndreaptă în special către ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, care nu a anunţat până acum nimic în sensul majorării salariilor în structurile subordonate MAI. "Domnul Bode am văzut că nu are nici cea mai mică atitudine faţă de noi, de jandarmi, de pompieri. La ceilalţi miniştri am văzut discursuri de genul că salariile profesorilor sunt prea mici şi trebuie să le majorăm, că salariile personalului din sănătate sunt prea mici şi că trebuie făcut ceva pentru ei. Numai ministrul Bode nu observă că şi salariile noastre sunt la jumătatea grilei de salarizare la care trebuie să ajungem în anul 2022, adică peste vreo două săptămânii", a menţionat Stuparu.

El s-a declarat nemulţumit că poliţiştii nu au beneficiat de toate majorările prevăzute în legea salarizării unitare.

"Anul trecut am avut o surpriză înainte de Anul Nou, pentru că nu am avut destule de când a intrat în vigoare legea salarizării aşa zis unitară, dar care nu e unitară deloc pentru că unii au beneficiat de majorări salariale pe grila din 2022 încă din anul 2017, alţii din anul 2018, iar alţii, care au fost consideraţi mai fraieri, ar fi trebuit să aibă aceste creşteri în cinci ani. Numai că după vreo doi ani au constatat că nu ar mai fi bani, după ce ceilalţi au ajuns pe grila maximă. Nu putem accepta ca din nou să păţim ce am păţit anul trecut şi am hotărât să tragem un semnal de alarmă actualului guvern, noii coaliţii care este majoritară în Parlament şi ar putea să ia orice măsură doreşte", a precizat liderul din Vâlcea al Sindicatului Europol.

De asemenea, zeci de poliţişti şi angajaţi ai sistemului penitenciar au participat, marţi, la Târgu Mureş, la un miting de protest împotriva îngheţării majorărilor salariale prevăzute de Legea 153/2017, începând cu 1 ianuarie 2022, arătând că această categorie profesională a fost cea mai defavorizată în ultimii patru ani.

La protest au mai participat reprezentanţi ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare Târgu Mureş, Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial Târgu Mureş, Sindicatul Lege şi Onoare Mureş şi Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual Mureş.

"Revendicările privesc respectarea şi aplicarea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 01 ianuarie 2022, şi indexarea pensiilor militare cu indicele inflaţiei, fiindcă, în ultimii doi ani nu au mai fost indexate. Nu cerem măriri salariale, nu cerem nimic în plus, cerem doar respectarea legii. Astăzi, oamenii legii protestează pentru respectarea legii, nimic altceva. În ultimii patru ani, am fost cea mai defavorizată familie ocupaţională din sistemul bugetar, faţă de cei din sănătate, învăţământ sau faţă de demnitarii cărora, începând cu 1 ianuarie 2017, li s-a aplicat direct această grilă de salarizare, (...) după care personalului sanitar, unde s-au dublat şi chiar s-au triplat salariile, apoi la profesori. Şi întotdeauna îngheţăm salariile la cei care au rămas, adică la poliţişti. Începând din anul 2020, prin OUG 114, prin care s-au îngheţat salariile, acum se încearcă acelaşi lucru, fără a respecta legea. Noi suntem puşi în fiecare zi să respectăm legea, iar Guvernul României nu îşi asumă atribuţiile şi tot ce s-a votat în Parlament", a declarat vicepreşedintele filialei Mureş a Europol, Daniel-Marcel Oltean.

Potrivit lui Oltean, la fiecare majorare poliţiştilor li s-a cerut să aştepte, fiindcă vor primi etapizat majorările prevăzute în lege, însă salariile au fost îngheţate.

"Anul trecut când trebuia să se dea a treia tranşă au îngheţat salariile. (...) Noi, din 2022, trebuia să fim integral pe legea salarizării, am acceptat acest artificiu din 2017, când ni sa spus să aşteptăm, am aşteptat an de an, am stat cuminţi, când alţii au intrat direct pe lege. Nu mai suportăm să fim bătaia de joc a tuturor celor care vin vremelnic la guvernare. Dorim doar respectarea şi aplicare legii", a arătat vicepreşedintele Europol Mureş.

Revendicările protestatarilor au vizat şi indexarea pensiilor militare cu indicele inflaţiei.