Situație complicată în Polonia/ Video

Vecini ai Ucrainei, polonezii au primit cei mai mulți refugiați, de la începutul războiului.

Situația a început să îi deranjeze pe unii polonezi, care se confruntă, la fel ca toată Europa, cu o creștere explozivă a prețurilor și unii acuză că autoritățile au mai multă grijă de refugiații ucraineni decât de polonezi.

În tot acest timp, Uniunea Europeană amenință Polonia cu tăierea fondurilor din PNRR.

Comisia Europeană (CE) consideră că ultimele modificări aduse sistemului judiciar polonez sunt insuficiente pentru a permite acordarea fondurilor UE menite să stimuleze economia şi să sprijine redresarea în urma pandemiei de COVID-19, transmit dpa și Agerpres.

Noua lege privind sistemul disciplinar pentru judecători se află încă în analiză, a declarat vineri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Dar pot spune deja că această nouă lege nu asigură că judecătorii pot pune la îndoială statutul altui judecător fără a risca proceduri disciplinare", a adăugat ea. Acest lucru a trebuit să fie clarificat înainte ca prima tranşă să poată fi eliberată, a confirmat von der Leyen.

De luni de zile, CE blochează eliberarea a miliarde de euro pentru Polonia ca urmare a deficienţelor din sistemul judiciar polonez.

În acest context pe rețelele de socializare au apărut video-uri cu manifestări tratate de majoritate ca fiind extremiste:

Mass-Media News, [Jul 1, 2022 at 18:46]

⚡In Poland, a rally was held in support of friendship between neighboring Belarus and Russia.

The local media immediately dubbed the meeting "pro-Russian," because "anti-Ukrainian" statements were heard there. pic.twitter.com/PEr4wWfJDa