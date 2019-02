Pompierii care au participat la intervenția de la Solina descriu operațiunea: 'Cea mai mare intervenţie pe care am avut-o de 11 ani de când sunt pompier'

Douăzeci de pompieri din Alba Iulia, care au intervenit în primele ore la incendiul de la fabrica Solina din Alba Iulia, au primit, miercuri, diplome de merit. Doi dintre ei, cu o experiență de peste 10 ani la ISU Alba, au spus că a fost cea mai grea intervenție din cariera lor, potrivit mediafax.

La întâlnirea de la Prefectura Alba pompierii au povestit cum s-a desfășurat intervenția la incendiul de la fabrica Solina, încă de sâmbătă dimineață, de când au primit ordinul să meargă să stingă flăcările.

Au ajuns în aproximativ 6 minute și au acționat în cea mai dificilă și periculoasă parte, când fabrica ardea ca o torţă.

Sarcina lor a fost să localizeze focul, existând oricând posibilitatea ca acesta să se extindă la o altă fabrică din apropiere. De asemenea, au pus la adăpost cele 10 camioane aflate în curte, în apropierea rampei de încărcare.

”Primul gând când am ajuns la fabrică a fost să ne protejăm pe noi şi eventualele victime și apoi să identificăm ce se poate salva și am decis că trebuie protejate zonele cu substanţe periculoase şi acele camioane. Cel mai dificil moment a fost când au început să se audă exploziile, acoperişul a început să se prăbuşească, flăcările ieşeau nu doar prin acoperiş, ci și prin laterale, iar temperatura creştea pe laterale, în zona în care eram noi. A trebuit să ne luăm măsuri de protecţie şi să facem o intervenţie defensivă, pentru că exploziile erau tot mai violente şi tot mai dese. A fost cea mai mare intervenţie pe care am avut-o de 11 ani de când sunt la pompierii”, a spus, miercuri, plutonierul major Dan Ardelean.

Potrivit plutonierului adjutant Eugen Sofica, şeful de tură a deteșamentelor care au ajuns primele la locul incendiului, pompierii au constatat imediat că este nevoie de o suplimentare a efectivelor și au cerut întâriri. Primii pompieri, chiar dacă trebuiau să-și încheie tura la ora 8.00, au rămas alături de colegii lor până după-masa, în jurul orei 16.00.

Sâmbătă, în prima parte a zilei zilei, la incendiu s-au deplasat și mai multe echipaje din judeţele Sibiu, Hunedoara şi Cluj iar în totalau acționat 100 de pompieri cu 11 autospeciale.

”Ne-am dat seama de amploarea incendiului încă de când am plecat pentru că a putut fi observat de pe șoseaua de centură, se vedeau flăcările și fumul intens, fapt pentru care am și solicitat imediat suplimentarea forţelor şi participarea întregii ture la intervenţie. Nu pot să spun că am avut momente de teamă, dar am fost îngrijorat să nu fie victime. Ne-am asigurat că nu este nimeni în fabrică, ne-am asigurat să fie întrerupte curent electric şi gazele naturale în fabrică, după care ne-am organizat pentru dispozitivul pentru intervenţie. Când au început o serie de explozii în interior am ordonat retragerea efectivului şi începerea lucrului de la o distanţă de siguranţă. Eram puşi în pericol şi am luat măsuri ca să nu păţească nimeni nimic. A fost cea mai dificilă intervenţie la care am participant”, a declarat plutonier adjutant Eugen Sofica.

Miercuri, după mai bine de patru zile din momentul izbucnirii incendiului, pompierii au fost felicitați de autoritățile din județul Alba și au primit diplome pentru ”curajul, abnegaţia şi efortul deosebit de care au dat dovadă în operaţiunea de intervenţie pentru stingerea incendiului de la SC Solina Romania SA”, după cum a declarat prefectul Dănuț Hălălai.

Incendiul a izbucnit sâmbătă dimineața, la ora 6.00, și a fost sesizat de paznicul clădirii, singura persoană aflată la acea oră în incintă. El a cerut ajutor, iar pompierii și-au dat seama că nu vor reuși să stingă flăcările care deja aveau o înălțime de câțiva metri și au cuprins întreaga clădire, astfel că forțele au fost suplimentate. După câteva ore, folosind inclusiv apă din râul care se află în apropierea fabricii, pompierii au reușit să localizeze și să oprească flăcările pe o mare parte din exteriorul clădirii, însă în interior au rămas focare.

Miercuri, în curtea fabricii încă se mai lucra la decopertarea zonei, pentru a se elimina orice pericol de reaprindere.

Fabrica de condimente Solina era situată în parcul industrial al municipiului Alba Iulia, în apropiere de șoseaua de centură. Până la jumătatea anului 2016, când a fost cumpărată de grupul francez, a funcționat sub numele Supremia, firmă desemnată ca cel mai mare producător de condimente din România. La cumpărare, compania franceză a făcut și o infuzie de capital de 3,4 milioane de euro iar până în acest moment Solina Romania este considerat și unul dintre jucătorii importanți la nivelul pieței est europene, cu exporturi pe 4 continente și achiziții de materie primă din 80 de țări.

De altfel, Solina România a arătat că activitățile de producție vor fi transferate, temporar, către alte fabrici ale companiei din Europa, conducerea grupului francez dând asigurări că nu va renunța la activitățile din România.