Consultanții au apăsat butonul de panică în PNL / SURSE

Liberalii au probleme să creioneze portretul-robot al propriilor votanților, au declarat surse din PNL pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

„Ceea ce este ingrijorator pentru noi, asta ne-au spus si oamenii astia cu sondajele, este ca `Nu reusim sa va identificam electoratul. 'Pe voi va voteaza si ala care e asistat social, si unul care e mic intreprinzator, si un corporatist, adica noi nu avem un bazin identificabil'”, spun sursele citate.

Din sondajul la nivel național realizat de liberali pentru uz intern reiese că PSD este votat în special de alegători din mediul rural, fără studii superioare, și de 70% de cei trecuți de 65 de ani.

USR prinde la corporatisti si la persoane din marile aglomeratii urbane, iar pe ALDE îi votează universitari si persoane cu educatie superioară care au plecat din PSD.

„Noi suntem pe scorul pe care suntem in mare parte datorita lui Iohannis. Partidul care in proportie de circa 80% este considerat partidul lui Iohannis este PNL, asta ne tine in viata”, a declarat un lider PNL pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Liberalii i-au întrebat pe români și de ce nu au votat cu PNL.

„La întrebarea 'De ce nu ați votat PNL?' reveneau obsesiv doua raspunsuri, 'Vorbește mult și nu face nimic” și 'Este un partid dezbinat', indiferent de profilul celui intervievat si de pregatirea lui”, au mai spus surse din PNL pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat în ianuarie că în sondajul intern comandat de partid, PNL este la 27%, cu doar trei procente în spatele PSD.

Orban a mai spus că, pentru prima dată, electoratul dur al PSD se uită spre alte partide și există potențial de migrare în masă, oamenii fiind dezamăgiți de guvernare.

”Noi am făcut sondajul de opinie ca să aflăm percepțiile oamenilor, nevoile oamenilor, probleleme oamenilor, percepția asupra guvernării. Vă dau un exemplu: 17,6% cred că România se îndreaptă într-o direcție bună. Pe publicul PSD, 60% cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită. La fel și la ALDE. Pentru prima dată se observă o volatilitate a electoratului PSD, adică sunt oameni care votau cu PSD, acum se uită către un alt partid. Aș prefera să nu dau date, dar PSD este la 30%. Pentru ei este un scor dezastruos. Imediat după alegeri ajunseseră la 54-55%, dar bonusul de victorie s-a erodat rapid. Ei au revenit rapid la scorul câștigat în alegeri, guvernarea s-a erodat extrem de rapid, iar apoi partidul a scăzut cu 17%. Este dezastru pentru ei!”, a declarat Ludovic Orban, la B1 TV.

