Ponta a 'detonat' scandalul cu Dragnea! Adevărul despre povestea din 2012: 'Își dorea foarte tare această funcție'

Fostul premier Victor Ponta a povestit, într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, despre întâlnirea de la Cornu, după ce Liviu Dragnea a spus în urmă cu câteva zile că Ponta ar fi format guvernul împreună cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adăugat că Dragnea ar fi dorit și el o funcție în acel executiv, cea de ministru de Interne.

"M-a sunat de la Cotroceni, domnul președinte vrea să vă vadă. L-am sunat pe Crin. Crin m-a zis ia mandatul și facem Guvernul. Băsescu era sarcastic, negru, rece. M-a întrebat Băsescu: "ce-ați făcut, mă, ați reușit?"

Mi-a zis să facem ce vrem, că pleacă la Neptun. Am luat mandatul, m-am urcat în mașina SPP-ului, un Mercedes și am zis să mergem la Guvern. A doua zi aveam planificat să mergem la Brașov, cu Crin Antonescu și Daniel Constantin. După care am zis că plec la Cornu. Am plecat la Cornu. Am văzut unii care ziceau: "băi, ăștia fac Guverne!" Și unde voiai să fac, mă, Guvernul, în cârciumă?

- Ați negociat Guvernul?

Da. Ne-am așezat frumos la masă și am zis: "Dragii colegi de USL, eu zic să păstrăm actuala formulă" Aveam printată structura Guvernului Ungureanu și am zis că am o singură condiție, să-l pun pe Florin Georgescu la Finanțe. Toată lumea a fost de acord. A fost obsesia lui Dragnea, el a fost 18 zile ministru de Interne. A făcut niște mișculații cu Doi și un sfert. Oprea era ministru de Interne. Dragnea care voia el să fie l-a dat afară atunci pe Oprea și s-a pus pe el. Niște legături foarte ciudate, Doi și-un sfert, Vanghelie. El a promis niște lucruri, l-au ajutat Cătălin Voicu cu Vanghelie. După care a zis: Țeapă!

Să ne întoarcem în 2012. A fost de față Ghiță. Eram 6-7 oameni și am zis: Liviu, nu sunt de acord acum să intri în Guvern. Pe cale de consecință, să fii ministru de Interne. A explodat. Își dorea foarte tare această funcție! Te amenință, te lingușește. Hai să căutăm lista Guvernul Ponta 1 și hai să vedem ce oameni a pus Maior. Florin Georgescu nu are treabă nici cu Maior, nici cu Coldea. Titus Corlățean e diplomat, poate să zici că a fost pus de SIE, nu de SRI. Dragnea era supărat și dacă te punea pe tine, el voia pentru el funcția. Rovana Plumb, singurul om cu care am vorbut înainte să fac Guvernul. A zis că vine! Am pus-o ministru. Și acum zice că a pus-o SRI. Băi, Rovana, nu te-am pus eu? Dragnea să spună pe cine a pus SRI. Din toată treaba asta are e suferit PSD-ul. E o gogoașă, o minciună care are ca efect negativ numai PSD-ul", a spus Victor Ponta într-un interviu pentru ȘTIRIPESURSE.RO.