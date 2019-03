Ponta și Tudose, ofertă pentru Marian Oprișan

Foștii premieri PSD Victor Ponta și Mihai Tudose i-au făcut, duminică, la Focșani, după o vizită în județ pentru organizarea partidului Pro România, o „ofertă” liderului județean Marian Oprișan.

„Ii fac acum o oferta: sa ramana in PSD sa lupte cu cel care l-a vorbit cel mai de rau si l-a sapat, cu dl Dragnea. Nu se pune problema (sa vina in Pro Romania), e bine unde este acolo, cu dl Dragnea. Ati vazut ca evit cand merg in tara sa ma cert cu fostii colegi, ca nu e cazul. Ce incerc eu sa le spun e ca PSD de acum nu are nicio legatura cu PSD. PSD a avut o faima importanta care m-a facut sa intru in PSD, ca e capabil sa guverneze bine. De-aia am intrat in PSD cand era Guvernul Nastase, ca stiam ca acolo sunt oameni competenti (...) Am vazut ca Oprisan nu s-a calificat in Guvernul paralel”, a spus Ponta, intr-o conferinta de presa.

Mihai Tudose a adăugat că Pro România poate să ia peste 20% la Vrancea la europarlamentare.

Marian Oprișan a intrat recent într-un schimb de replici cu liderul PSD Liviu Dragnea.

Citește și:

Oprișan, replică după ironiile lui Dragnea

SURSE - Oprișan, atacuri în rafală la Dragnea în CEX PSD: Nu ești stăpânul partidului / Olguței Vasilescu i s-a făcut o nedreptate

Dragnea respinge Congresul cerut de Oprișan .