Ponta îl taxează pe Iohannis pentru absența de la ceremonia din Turcia: 'Dacă la Ankara nu sunt plaje și shopping...'

Victor Ponta critică absența președintelui și a premierului de la ceremonia de depunere a jurământului de către președintele Turciei. În ciuda faptului că România și Turcia sunt parteneri strategici și Turcia este principalul partener comercial al României din afara UE, țara noastră a fost reprezentată a Ankara doar de ministrul de externe.

„Turcia este principalul partener al nostru din NATO la Marea Neagra - din acest motiv participa la ceremonii chiar Secretarul General al NATO / Turcia este o mare putere economica (principalul partener comercial al Romaniei din afara UE) si un hub pentru gazele si petrolul care vin in Europa . Din Romania nu a putut sa mearga la eveniment Presedintele ( avea ceva premii de luat din Germania); nici Prim Ministrul (nu stiu ce program are - sau nu are aprobare de la Presedinte). Asta e - daca la Ankara nu sunt plaje si shopping…”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

Zeci de șefi de stat și de guvern la ceremonia de la Ankara

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus sâmbătă jurământul pentru al treilea mandat prezidenţial cu o durată de cinci ani, într-o ceremonie desfăşurată la parlamentul din Ankara.

"În calitate de preşedinte, jur să apăr existenţa şi independenţa Statului, integritatea patriei, suveranitatea necondiţionată a naţiunii, statul de drept şi principiul unei republici laice", aşa cum a fost ea concepută de Ataturk, "părintele turcilor", a citit Erdogan din jurământ.

Delegaţii din 70 de ţări, dintre care peste 30 sunt conduse de şefi de stat sau de guvern, se află la Ankara pentru a participa la reînvestirea preşedintelui Erdogan. România este reprezentată de ministrul de externe, Bogdan Aurescu, deși Turcia și România sunt parteneri strategici, Turcia fiind cel mai mare partener comercial al României din afara UE. A fost prezeșt și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,