Ponta îi cere scuze Angelei Gheorghiu: Vreau sa ii cer eu scuze pentru mizeriile si mitocaniile pe care Primaria Capitalei le-a aruncat asupra domniei sale!

Deputatul Victor Ponta își cere iertare în calitate de român și locuitor al Bucureștiului față de marea soprană Angela Gheorghiu ”pentru mizeriile si mitocaniile pe care Primaria Capitalei tocmai le-a aruncat asupra domniei sale”. Gestul fostului premier survine în contextul în care după ce artista a acuzat-o pe Gabriela Firea că ar fi vrut să se folosească de imaginea Simonei Halep, iar primarul general a reacționat dând detalii despre motivele refuzului Angelei Gheorghiu de a participa la ceremonia în cae urma să devină cetățean de onoare al Capitalei, onoare pe care a acceptat-o.

”In calitate de cetatean roman, de locuitor al Bucurestiului si de om politic vreau sa ii cer eu scuze Doamnei Angela Gheorghiu pentru mizeriile si mitocaniile pe care Primaria Capitalei tocmai le-a aruncat asupra domniei sale .

Angela Gheorghiu este un talent fabulos, o mandrie pentru Romania peste tot in lume, o personalitate care este in lumea artistica ceea ce este Simona Halep in sport - un om care s-a realizat pe plan profesional prin talentul si munca proprie!

Din acest motiv Angela Gheorghiu are dreptul sa spuna ce doreste despre autoritatile romanesti si despre politicieni! Si nimeni nu are dreptul sa o jigneasca pentru asta!

Am vazut reactia isterica de ieri seara cand bucurestenii prezenti la Arena Nationala au devenit “sorosisti ... organizati” / am considerat ca emotia momentului a produs o tulburare uriasa in minta Doamnei Primar General si a colaboratorilor sai si ca azi isi va cere scuze pentru acele acuzatii aberante / in schimb azi se recidiveaza si Angela Gheorghiu a devenit o tinta la fel ca oamenii de ieri de la Arena.

Sa o acuzi pe Angela Gheorghiu ca a primit onorariu pentru un concert este ca si cand ai acuza-o pe Simona Halep ca a primit un premiu in bani pentru castigarea Turneului de Grand Slem - este munca si dreptul lor absolut meritat / cred ca multi politicieni si politruci primesc bani de la Statul Roman fara sa faca absolut nimic bun in schimbul lor!

Ma astept ca Liviu Dragnea , Gabriela Firea si propagandistii lor sa o treaca in aceasta seara si pe Angela Gheorghiu in randul “sobolanilor” si sa spuna ca e platita de “Statul Paralel” ! Imi cer eu iertare pentru ticalosia lor! Si cred ca 99% dintre romani vor sa isi ceara iertare alaturi de mine!”, sustine Ponta pa pagina de Facebook.