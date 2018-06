Soprana Angela Gheorghiu a primit 150.000 de euro pentru o cântare din partea Primăriei București și i-a cerut Gabrielei Firea să intervină la ANAF pentru ea

Primăria Capitalei transmite marţi seară că soprana Angela Gheorghiu a acceptat titlul de cetăţean de onoare al Bucureştiului şi Cheia Oraşului şi a cerut expres ca ceremonia de acordare a acestei distincţii să aibă loc de 1 decembrie, însă cu o seară înainte a comunicat prin e-mail că va participa doar dacă edilul intervine pe lângă ANAF pentru ca instituţia să îi şteargă datoriile. Reacţia Primăriei Capitalei vine după ce soprana Angela Gheorghiu a transmis un mesaj politicienilor români cărora le cere să nu mai profite pentru „interesele lor mărunte” de reuşitele personalităţilor din ţara noastră, făcând referire la gestul recent al Gabrielei Firea de a îi acorda jucătoarei de tenis Simona Halep cheia oraşului Bucureşti.

Potrivit reprezentanţilor primăriei, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat în şedinţa din 11 septembrie anul trecut un proiect de hotărâre referitor la acordarea titlului de cetăţean de onoare al Capitalei „în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru promovarea Bucureştiului şi a României în lume”. Soprana a acceptat, spune primăria, şi le-a mulţumit edilului şi consiliului pentru asta.

De asemenea, mai spune PMB, soprana a cântat pe 15 septembrie 2017 în Piaţa Constituţiei, de Zilele Bucureştiului, iar onorariul primit de la municipalitate prin ARCUB a fost de 144.906 de euro, inclusiv TVA.

„Referitor la ceremonia de acordare a titltului de cetăţean de onoare şi a Cheii Oraşului Bucureşti, la solicitarea expresă a artistei, s-a convenit că evenimentul să aibă loc pe 1 decembrie, de Ziua Naţională a României. Reprezentanţii Primăriei Capitalei au făcut toate demersurile pentru organizarea acestui eveniment, la Palatul Regal, la data solicitată de doamna Angela Gheorghiu”, spune Primăria Capitalei printr-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că Angela Gheorghiu a anunţat cu o seară înainte prin e-mail că nu mai poate participa la ceremonie din motive personale şi ar fi condiţionat participarea sa la ceremonie de „soluţionarea unor probleme fiscale”.

„ Concret, artista a solicitat primarului general să intervină pe lângă Direcţia de Impozite şi Taxe sector 2, sau ANAF, pentru ştergerea unor datorii pe care aceasta le are, datorii reprezentând impozite şi taxe neplătite. Primarul Capitalei nu a dat curs acestei solicitări, neavând calitatea legală de a soluţiona astfel de probleme”, explică municipalitatea.

Soprana Angela Gheorghiu a transmis, prin intermediul reţelelor de socializare, un mesaj politicienilor români cărora le cere să nu mai profite pentru „interesele lor mărunte” de reuşitele personalităţilor din ţara noastră, făcând referire la gestul recent al Gabrielei Firea de a îi acorda jucătoarei de tenis Simona Halep cheia oraşului Bucureşti.

Gheorghiu s-a declarat „deziluzionată” de primarul general al Capitalei, „pentru că aţi continuat să vă folosiţi de numele unor mari personalităţi, oferindu-le cheia şi cetăţenia de onoare a Bucureştiului”.

Ea a povestit cum, în septembrie anul trecut, a refuzat însemnele oraşului.

„Având o carieră mondială din anul 1990 până astăzi, sunt şi eu un exemplu pentru elită şi intelectualii din România ce nu se lasă instrumentalizati de dumneavoastră; da, ţin să subliniez că am refuzat cheia şi cetăţenia de onoare a oraşului Bucureşti în septembrie 2017 cu ocazia concertului meu, oferit de către primăria oraşului Bucureşti publicului din România. Am refuzat aceste onoruri şi pe dată de 1 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Naţionale a României. V-am trimis chiar atunci, pe 1 decembrie 2017, un e-mail cu o scuză, crezând sincer că va urmă să îmi oferiţi aceste distincţii doar pentru ceea ce reprezint în lumea artei internaţionale şi nu pentru a va putea folosi de numele meu pentru imaginea politică a domniei voastre. Am simţit atunci că munca şi notorietatea mea vor fi instrumentalizate de către dumneavoastră şi de aceea am refuzat”.

Gheorghiu a continuat: „Am aflat că în aceeaşi zi de 1 decembrie aţi oferit cheia şi cetăţenia de onoare a Bucureştiului acelor şase personalităţi româneşti ce v-au răspuns afirmativ, ca la comandă. Ce au simţit oare acele 6 personalităţi, care au fost invitate în aceeaşi zi, în dimineaţă zilei de 1 decembrie, pentru a fi onorate, pe fugă, în locul meu, în ciuda lungilor cariere ce le-au avut, nu ştiu”.

Ea subliniază că astfel de distincţii şi le doreşte doar ca recunoaştere a muncii sale şi spune că este lipsit de eleganţă ca un politician să se servească de succesul unui artist de talie mondială.

„Mi-am dorit întotdeauna şi încă îmi doresc că aceste onoruri primite din partea ţării mele să îmi fie oferite numai şi numai pentru muncă mea şi pentru dăruirea mea întru artă, pentru carieră ce am avut-o pe întreg mapamondul de 28 de ani. Există multe metode de a onora un artist.

Invit toţi politicienii români să se poarte cuviincios şi să nu se mai servească niciodată pentru interesele lor mărunte politice de marile personalităţi din România ce obţin mari succese şi victorii!

Angela Gheorghiu a încheiat: „Nu este elegant că un om politic să se servească în mod public de talentul, succesul şi mai ales de muncă unei personalităţi artistice mondiale. Ţin foarte mult să vă asigur că există şi oameni care ţin la demnitatea şi la munca lor, dând dovadă de o coloana vertebrală solidă şi care sunt extrem de atenţi la imaginea, asocierea şi onorabilitatea muncii lor. Recomand fiecărei personalităţi din România că în viitor să cumpănească foarte bine înainte de a accepta o astfel de recunoaştere”.

