Ponta lansează acuzații-bombă: Bombardierele atomice rusești, amplasate în Crimeea ca reacție la afirmațiile lui Gabriel Leș

Fostul premier Victor Ponta a apreciat luni seară, la Digi24, că rușii au decis să amplaseze bombardiere atomice în Crimeea după unele afirmații ale ministrului Apărării, Gabriel Leș.

„Va spun si de ce. Ma asteptam. Noul ministr e un domn care se pricepe la armata cum ma pricep eu la baseball, adica deloc. Dl les a spus ceva acum o saptamana, nu l-ati bagat in seama, a zis ca o sa cumparam 36 avioane F16 noi. Eu stiu ca am luat avioane si stiu cat e de greu. Am zis ma, ce vorbeste asta? Nu are bani. Va spun ce se intampla, singurii care il vor lua in serios sunt rusii. De cate ori cineva spune o prostie la televizor sa se laude, fac si rusii”, a spus Ponta.

Rusia a decis staţionarea bombardierelor atomice Tupolev Tu-22M3 în Crimeea ca reacţie la instalarea de către SUA a sistemului balistic în România, afirmă parlamentarul Viktor Bondarev, preşedintele Comisiei pentru Apărare şi Securitate din Consiliul Federaţiei, Camera superioară a Parlamentului rus.

