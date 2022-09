Ponturi despre cum să îți pregătești locuința pentru toamnă

Toamna este o perioadă superbă a anului care oferă unul dintre cele mai agreabile anotimpuri. De la organizarea spațiului în aer liber până la curățarea în profunzime a casei și la actualizări sezoniere ale decorului de toamnă, există o mulțime de mici treburi de făcut pentru a vă aduce casa într-o formă optimă înainte de sosirea iernii și a Crăciunului. Și cum sezonul de toamnă este cel în care nopțile încep să fie mai lungi, iar temperaturile încep să pară mai răcoroase, în propriul cămin totul trebuie să se simtă mai cald și mai confortabil. Nimic nu depășește senzația „hygge” (termen danez frecvent utilizat pentru a defini „plăcutul” și „frumosul”) de a vă ghemui într-o casă confortabilă și primitoare, sezonul în schimbare fiind momentul ideal pentru a vă amenaja casa cu dovleci sculptați manual folosiți ca decorațiuni, pături în carouri cu nuanțe calde, texturi din pluș, materiale naturale sau coronițe realizate din frunze în culori vibrante. Chiar dacă par clasice și/sau desuete, aceste idei de decorare vor rămâne întotdeauna printre cele favorite. Cu toate acestea, căutăm mereu modalități unice și inedite de a ne înfrumuseța locuinţele pentru noul sezon. Mai ales după această perioadă dificilă pe care am traversat-o cu toții, a ne face spațiile de locuit să se simtă festive și reconfortante este mai important ca oricând. Toamna este o perioadă de confort, de încetinire și de reconectare cu prietenii și familia, așadar decorul de toamnă trebuie să răspundă întru totul acestor cerințe. În timp ce vă pregătiți pentru sărbători și, în cele din urmă, pentru noul an, lăsați decorul de toamnă să vă ghideze până la sfârșitul acestui an. Culorile vibrante și schimbătoare ale toamnei și vremea confortabilă fac din aceasta perioada preferată a anului pentru mulți dintre noi, dar a ști exact când să începem decorarea de toamnă poate fi dificil. Cu atât de multe festivități și sărbători distractive care se apropie, este ușor de înțeles de ce toamna este unul dintre cele mai plăcute anotimpuri și de ce unii sunt dornici să obțină un avans.

Când să începem decorarea propriu-zisă de toamnă

Toamna astronomică începe pe 23 septembrie 2022 și se termină pe 21 decembrie 2022, în timp ce toamna meteorologică începe întotdeauna pe 1 septembrie și se termină pe 30 noiembrie. Cea mai bună opțiune este să începeți decorarea de toamnă în septembrie sau octombrie, odată ce vremea începe să se schimbe. Evitați să afişaţi decorul de toamnă înainte de sfârșitul lunii august, pentru că altfel decorațiunile dvs. nu se vor sincroniza cu sezonul. De asemenea, veți dori să evitați decorațiunile de sărbători ce pot deveni confuze pentru amenajarea de toamnă. Dacă aveți de gând să vă decorați spațiul înainte de prima sărbătoare majoră a toamnei – Halloween-ul – alegeți un decor potrivit pentru toamnă și apoi adăugați elemente de sărbătoare pe măsură ce se apropie diferite astfel de ocazii. Puteți alege în schimb, decorațiuni de toamnă care durează chiar și câteva luni. De la coronițe inspirate de toamnă la dovleci și frunziș rustic, puteți crea o atmosferă tematică plăcută, care servește drept bază pentru fiecare sărbătoare.

Lăsați natura să vă fie cel mai bun indiciu atunci când vine vorba de a găsi momentul potrivit pentru a vă etala decorațiunile. Când vremea începe să se răcească, puteți începe, fără nicio problemă, să vă schimbați decorul de vară cu cel de toamnă. Odată ce vremea pare să fie constant rece, puteți schimba culorile strălucitoare din casa dvs. cu unele mai calde, prietenoase cu toamna. Când frunzele încep să-și schimbe culorile, cel mai simplu semn că se apropie toamna este chiar în fața ușii sau a ferestrei dvs., iar de îndată ce frunzele încep să cadă, acesta este un semn cât se poate de evident că decorul de toamnă este potrivit.

Din fericire, nu există o regulă strictă pentru momentul în care este acceptabil să începem amenajarea de toamnă, aceasta putând fi realizată în funcție de orice, de la localizarea geografică până la opțiunea personală. Pentru unii, prima frunză care cade dintr-un copac este un indiciu că sezonul este în plină desfășurare, în timp ce alții vibrează la vederea unui dovleac înainte de Halloween. Dacă aerul rece și curat al dimineții vă inspiră să schimbați decorul de vară cu ceva mai confortabil, nu lăsați nimic să vă stea în cale!

Dacă încă vă întrebați când anume ar trebui să decorați pentru toamnă, un alt lucru de care trebuie să țineți cont este cât timp ați dori să reziste decorațiunile dvs. Dacă abordarea dvs. este mai degrabă de genul „pune-l acolo și uită-l”, cheia este să păstrați decorațiunile de toamnă simple, astfel încât acestea să continue să vă înfrumusețeze locuința fără efort în fiecare fază a sezonului. Prin plasarea strategică a câtorva repere esențiale de sezon în toată casa, puteți adăuga cu ușurință mai multe decorațiuni festive pe măsură ce sărbătorile vin și trec, în timp ce decorațiunile principale pot rămâne la locul lor pe toată durata sezonului și chiar pot trece cu bine peste iarnă.

Cum să realizați un decor de toamnă reușit

Simplitatea este cheia

O abordare excelentă a simplității este concentrarea asupra elementelor naturale, cum ar fi aducerea în casă a nuanțelor de portocaliu, roșu și a celor pământii. Aranjamentele florale cu crizanteme sau alte flori de sezon fac piese centrale minunate care ar completa orice stil de decor. Frunzișul de toamnă sau decorul inspirat de recoltă sunt, de asemenea, modalități simple de a încorpora o temă naturală. Bucurați-vă de o experiență senzorială a sezonului aprinzând lumânări parfumate de toamnă pentru a crea ambianță sau împodobiți-vă camera de zi cu perne și cuverturi de accent în așteptarea nopților lângă foc. Păturile cu modele în carouri sunt un element clasic de sezon care nu se va demoda niciodată. Adăugați o notă reconfortantă dimineților răcoroase de toamnă cu căni decorative de care iubitorii de cafea și pasionații de ceai se vor bucura deopotrivă.

Curățați în profunzime casa

Ne gândim adesea să dăm casei o curățenie de primăvară, dar uităm că sezonul de toamnă este și el un moment ideal pentru o dereticare profundă. Curățați bine ferestrele, ștergeți plintele și praful din zonele uitate în mod obișnuit, cum ar fi abajururile și partea superioară a dulapurilor și a rafturilor. Începeți cu camera de zi și cu bucătăria, odată ajunși aici fără a omite să curățați în profunzime cuptorul și frigiderul. Este o idee bună să oferiți și ferestrelor puțină atenție, cum ar fi curățarea jaluzelelor și a perdelelor sau draperiilor. În mod ideal, ar trebui să vă curățați jaluzelele o dată pe lună pentru a scăpa de orice germeni și praf care persistă la suprafață. Toamna este un moment minunat pentru a vă curăța jgheaburile. Verificarea acestora de frunze și crenguțe va ajuta la evitarea scurgerii incorecte a apei. Dacă intenționați să vă folosiți șemineul în această toamnă, căptușiți zona din jurul acestuia cu ziare și îndepărtați toată cenușa și praful cu o lopată și o mătură. Apoi, folosiți o perie de sârmă pentru a curăța funinginea de pe cărămidă și utilizați bicarbonat de sodiu și apă caldă pe un burete pentru a curăța funinginea și praful rămase.

Eficientizați-vă spațiul de locuit

Donați piesele de mobilier nedorite, ustensilele de casă și electrocasnicele, plus hainele și încălțămintea de prisos unor organizații de caritate. Puteți dona, de asemenea, toate alimentele nedorite de prin cămară (cum ar fi conserve sau gemuri și dulcețuri) băncilor alimentare, unde cei care au nevoie le pot folosi. După această etapă ar trebui să rămâneți cu o casă neaglomerată, raționalizată, oferindu-vă mai mult spațiu pentru a vă bucura de împrejurimile calme și confortabile pe care le aduce sezonul de toamnă.

Setați atmosfera cu parfum și încorporați culorile toamnei

Lumânările și difuzoarele cu uleiuri esențiale creează decorul perfect confortabil pentru o noapte relaxantă, existând o gamă largă de soiuri diferite parfumate și neparfumate din care să alegeți. Alegeți lumânări mari pentru acea senzație de confort! Nu este nimic mai reconfortant decât un parfum de toamnă care curge prin aer într-o seară ploioasă. Împrospătaţi-vă camera de zi cu arome bogate care creează o atmosferă plăcută. Puterea parfumului poate aduce confort chiar și într-un spațiu fără prea mult decor. Lumânările la modă cu arome de ghimbir, plăcintă cu dovleac, scorțișoară și lemn de cedru completează atmosfera supremă de toamnă. Amestecați galbenul subtil, portocaliul bogat și nuanțele de roșu intens cu maro pământiu – toate culori asociate cu toamna – pentru a crea un mediu cald și primitor. Fie că vopsiți o cameră întreagă, tapițați o canapea sau adăugați noi accesorii, utilizarea acestor culori va aduce instantaneu toamna în interior. Portocaliul, roșul și galbenul sunt culorile convenționale ale toamnei, dar designerii apelează din ce în ce mai mult la alte nuanțe inspirate din natură pentru a crea combinații rafinate de culori de toamnă. Întotdeauna gravitați spre tonuri calde și mai bogate în sezonul de toamnă, cum ar fi verde intens, albastru și maro. Proiectați cu aceste culori datorită stratului de rafinament și caracter pe care îl adaugă unui spațiu, fără a-l copleși. Deși s-ar putea ca aceste tonuri să nu fie tradiționale pentru toamnă, sunt potrivite pentru acest sezon atunci când sunt folosite în nuanțe mai profunde, cu subtonuri calde. Dacă preferați să decorați cu culorile clasice de dovleac și frunze de toamnă, experimentați amestecând una sau două nuanțe neașteptate în paleta dvs. pentru a complica un pic lucrurile. Așezați câteva perne într-un albastru marin bogat sau acoperiţi masa din sufragerie cu o față verde-pădure pentru a pune în valoare restul decorului portocaliu și galben. De asemenea, puteți încorpora un pic de strălucire prin accente decorative metalice. Sunt o modalitate excelentă de a adăuga contrast într-un design, oferind în același timp o notă de culoare într-un mod unic.

Adăugați perne, pături și o nouă cuvertură de pat

Nu există, credem, un sentiment mai plăcut decât să ne ghemuim sub o pătură atunci când este frig afară. Completarea spațiului de locuit cu noi perne și cuverturi și chiar pături groase de lână pe canapeaua și patul dvs. vă poate transforma cu adevărat decorul. Alegeți mobilier cu tematică de toamnă sau alegeți culori mai strălucitoare pentru a compensa aspectul monoton al exteriorului. În loc să cumpărați perne noi, investiți doar în huse de perne, astfel încât să puteți schimba cu ușurință aspectul la un cost foarte mic. În mod similar, o nouă cuvertură de pat poate schimba aspectul unei camere și vă poate încânta privirea dacă v-ați săturat să vedeți aceleași cearșafuri în fiecare seară. Unul dintre cele mai rapide moduri de a aduce acel sentiment de confort total, după care tânjim cu toții în lunile mai reci, este să adăugați straturi de accesorii practice și pufoase, cum ar fi draperii, perne și perdele. Folosiți modelele și culorile cu mare atenție – atunci când folosiți modele îndrăznețe pe tapițerie, cel mai bine este să păstrați pernele simple sau să alegeți o țesătură simplă pentru tapițerie și să experimentați cu un amestec de culori și modele pe pernele împrăștiate.

Adăugați un strat proaspăt de vopsea (sau înlocuiți-o cu tapet)

Întrucât de acum înainte vom petrece mult mai mult timp în interior, pe parcursul toamnei și al iernii, este o idee bună să oferiți camerelor dvs. un strat proaspăt de vopsea (dacă nu ați făcut-o deja). Fie că este vorba de biroul de acasă sau de dormitor, oferind pereților o nouă viață, chiar și cu un tapet sau poate o nouă lucrare de artă, va duce la înveselirea spațiului făcându-l și mai plăcut ochiului.

Optați pentru o iluminare caldă

Cum nopțile vor fi din ce în ce mai lungi, mențineți iluminarea scăzută pentru a crea o senzație de calm. Schimbați becurile cu LED-uri mai calde și plasați mai multe lumini de podea și de masă în jurul sufrageriei dvs. Dacă aveți un șemineu, faceți din acesta sursa principală de lumină pentru serile reci. Daca aveți o mică nișă în camera de zi, o puteți transforma într-o zonă confortabilă, amplasând o băncuță, pe care s-o acoperiți cu pături și perne, și adăugând o mini-lampă cu pandantiv.

Reîmprospătați spațiul cu plante de apartament

Asigurați-vă că aerul din locuința dvs. este la înălțime cu noile plante de apartament. Nu numai că plantele de interior sunt un accesoriu la modă și decorativ în orice casă, dar, conform unui studiu al NASA pe această temă, s-a dovedit că o serie de plante ajută la purificarea aerului din interior prin „detoxifierea” atmosferei. Un studiu realizat de money.co.uk a dezvăluit cele mai la modă plante de apartament pentru îmbunătățirea calității aerului în timpul sezonului de toamnă, filodendronul fiind în fruntea listei. Celelalte plante obligatorii includ Aloe, Calathea, Anthurium, Sansevieria, Ficus, Crinul păcii, Planta ZZ – Zamioculcas zamiifolia și Crizanteme. Florile proaspete pot adăuga o senzație văratică locuinței „de toamnă”, existând o mulțime de nuanțe disponibile pentru a face o adevărată declarație de stil. Pentru a rămâne în concordanță cu tema toamnei, rămâneți la roșu, portocaliu ars, ocru și verde moale. Și pentru mai multe idei de inspirație florală, de ce să nu agățați o coroniță de toamnă la ușa de la intrare și o ghirlandă de toamnă pe șemineu sau pe un bufet. Florile uscate, precum iarba pampas și hortensiile uscate, sunt ideale pentru toamnă.

Creați un spațiu de locuit confortabil în aer liber

Nu există niciun motiv pentru care trebuie să stați de acum numai în casă sau să neglijați grădina doar pentru că vremea devine puțin mai friguroasă. Zilele încep să fie mai scurte și mai răcoroase, așa că picnicurile și mesele în aer liber vor deveni în curând doar o amintire plăcută. Pentru a vă asigura că vă puteți bucura de aer liber, în ciuda vremii mai răcoroase, specialiștii recomandă crearea unei zone de lounge într-o cameră de vară închisă sau într-o seră. Pentru a o păstra compactă, optați pentru două fotolii și o măsuță de cafea. Un arzător pe lemne sau, dacă aveți acces la electricitate, o sobă electrică, adaugă căldură – atât în ceea ce privește ambianța, cât și temperatura! Odată ce ați aranjat mobilierul, adăugați câteva accesorii – o lampă de epocă și niște perne, pentru a adăuga culoare scaunelor din material simplu.

Pregătiți grădina

Amintiți-vă, toamna este de fapt unul dintre cele mai importante anotimpuri pentru grădinărit. În primul rând, tunderea gazonului și tunderea gardurilor vii vă va păstra grădina îngrijită. Așteptați până când iarba a crescut la o lungime suficientă și apoi tăiați-o uniform. Alte lucruri importante de făcut în grădină includ tăierea plantelor perene care s-au stins, împărțirea plantelor erbacee perene, adunarea frunzelor, mutarea plantelor fragede într-o seră și recoltarea de mere, pere, struguri și nuci. Vorbind despre impactul asupra mediului al producerii mucegaiului de frunze, experții explică: „Frunzele deseori îi deranjează pe grădinari, așa că nu e de mirare că doi din cinci le trimit la coșul de gunoi, dar frunzele sunt cel mai bun ameliorator de sol, datorită mucegaiului de frunze. Fabricarea mucegaiului de frunze ajută mediul prin eliminarea costurilor și a emisiilor de carbon asociate cu colectarea deșeurilor verzi. Păstrați în minte securitatea grădinii asigurându-vă că tufișurile și copacii sunt tăiați și investind în iluminatul de securitate, pentru a vă lumina grădina atunci când este detectată mișcare.

Alte metode inedite de amenajare

Coroană de flori uscate – Florile uscate se află la apogeu chiar în acest moment. Pentru a crea o coroniță uimitoare, cuibăriți ramuri uscate, flori și iarbă în formă de coroană și asigurați-vă că sunt fixate, împletindu-le la baza coroanei. Începeți cu articole mai mari și adăugați articole mai mici și mai subțiri deasupra. Puteți realiza o coroniță cel puțin la fel de impresionantă din știuleți de porumb de mici dimensiuni, colorați în diferite nuanțe.

Dovleac sculptat retro – Dovlecii de Halloween pot dura până în sezonul de toamnă, dacă sunt pictați într-o nuanță neutră și prezintă sculpturi mai sofisticate, cum ar fi o formă de diamant.

Pereți-galerie din frunze – Este surprinzător de simplu să vă creați propria artă de perete cu frunze presate. Odată ce ați adunat cele mai frumoase frunze din curte, le puteți presa între paginile unei cărți mari sau între straturi de hârtie cerată cu cărți grele deasupra. Câteva zile mai târziu, le puteți pune în rame rustice pentru a recrea un perete-galerie.

„Căldură” de toamnă – Creați un frumos peisaj în aer liber cu jardiniere de teracotă pline cu flori de toamnă, felinare și veselă festivă. Adăugați textură prin stratificarea unui covor de exterior din blană artificială și pături colorate în carouri.

Flori uscate colorate – Iată o modalitate ușoară de a aduce un strop de culoare în interiorul dvs. Tot ceea ce aveți nevoie sunt câteva flori uscate și o vopsea sub formă de spray! Ce va urma va face un pic de mizerie, dar merită tot efortul!

Decorați-vă șemineul – Dovlecii, tărtăcuțele și frunzele artificiale sunt alegerea evidentă pentru decorul căminului de toamnă. Dacă vreți să deveniți creativi, drapați șervețele de pânză festive peste margine pentru un plus de textură.

Umplutură de ghinde – Îmbunătățiți aspectul florilor de toamnă umplând o vază cu ghinde decorative aurii. Adăugați o bandă simplă de panglică portocalie în jurul marginii vazei pentru a finaliza aspectul.

Schimbați abajururile – Oferiți luminii o reîmprospătare sezonieră schimbând abajururile actuale cu unele solide sau cu model în nuanțe de maro, portocaliu, roșu, galben sau violet. Aplicați această metodă pe orice accesoriu de iluminat, de la aplice până la lămpi de podea și de masă.

Afișați vase de cupru – Dacă dețineți vase de gătit din cupru sau căutați o scuză pentru a investi într-un set, tratați accesoriile de gătit ca pe un decor pentru a vă „încălzi” bucătăria.

Grămadă pe perne în carouri – Schimbați pastelurile de vară cu culori mai profunde, cum ar fi vișiniu, cărbune și caramel. Adăugați o pernă, un pled sau chiar retapițați un scaun. Bucata din piele de oaie de sub măsuța de cafea din sufragerie încălzește și ea atmosfera.

Aduceți flori în baie – Florile proaspete pot face orice cameră să se simtă primitoare. Distrați-vă menținând aranjamentele sezoniere într-un loc mai neașteptat, ținându-le pe toaletă sau pe o măsuță în baie.

Schimbați prosoapele de bucătărie – Pentru o actualizare ușoară și sigură, schimbați pur și simplu prosoapele de bucătărie cu alternative festive, cum ar fi carouri cu măsliniu, crem și portocaliu ars.

Pregătiți un bol cu legume – Indiferent dacă recoltați legume din propria grădină sau le luați de la piața din apropiere sau de la un magazin alimentar, așezați câteva într-un bol mare de lemn pe masa dvs. de sufragerie. Acestea vor reprezenta piesa centrală naturală care funcționează ca decor tomnatic.

Încorporați răchită – În timp ce răchita vă poate oferi cu ușurință o estetică de vară, poate adăuga, de asemenea, textură și căldură interioarelor dvs. pentru toamnă.

Atârnați textile – Înmuiați aspectul oricărui perete (chiar și pe cel din bușteni!) cu textile lucrate manual în nuanțe strălucitoare. Primiți puncte bonus dacă ați realizat singuri decorul de perete.

Accente portocalii – Obțineți acel sentiment de toamnă pe tot parcursul anului cu nuanțe inspirate de frunze. Indiferent dacă achiziționați un alt covor nou, fie că pictați un perete de accent, adăugați o pătură sau plasați niște scaune portocalii de jur împrejurul mesei, introducerea acestei nuanțe este o modalitate sigură de a primi toamna cum se cuvine.

Adăugați elemente din natură – Creați o ambianță confortabilă în casa dvs. cu bușteni sau piese inspirate de bușteni, cum ar fi o măsuță în zona de relaxare.

Adăugați puțină textură patului dvs. – Căutați o modalitate ușoară de a trece un dormitor neutru de la vară la toamnă? Adăugați o cuvertură din blană închisă la culoare. Va fi cel mai bun prieten pe care l-ați avut vreodată.

Remodelați-vă rafturile plutitoare din bucătărie – Rafturile plutitoare vă oferă un loc suplimentar pentru a afișa decorul într-o încăpere altfel axată pe sarcini, așadar, asigurați-vă că toate proviziile expuse sunt în stil sezonier.

Alegeți un covoraș de baie din pluș – Indiferent de stilul băii dvs., o puteți pregăti pentru sezonul mai rece care urmează, schimbând un covoraș de baie de vară cu ceva mai luxos și mai călduros. Astfel, nu veți avea niciodată picioarele reci, scrie rador.ro.

Îmbunătățiți-vă spațiul de lucru – Toamna înseamnă să (re)luăm în serios munca. Dar asta nu înseamnă că nu există loc și pentru distracție! Îmbunătățiți-vă spațiul de lucru sau biroul de acasă cu o iluminare elegantă, lucrări de artă inspiratoare și vaze jucăușe. Și asigurați-vă întotdeauna că biroul dvs. este bine organizat pentru o productivitate maximă.

Decorați-vă patul – Un baldachin drapat oferă patului o senzație confortabilă, asemănătoare coconului, cu serioase vibrații hygge. Și cine spune că albastrul nu poate funcționa pentru toamnă? Hygge presupune crearea unui spațiu confortabil, ceea ce înseamnă să alegeți lucruri care să vă aducă confort și bucurie și să vă relaxeze.

Afișați lemne de foc – Dacă vă place focul de sobă, dar credeți că presupune prea multă muncă, încercați să păstrați lemnul proaspăt tăiat într-un coș cu mânere, astfel încât să fie ușor de transportat, în loc să depozitați lemnul în aer liber. Sau, și mai bine, găsiți un spațiu între perete și șemineu și stivuiți lemnele de foc chiar acolo, aranjându-le haotic, dar plăcut în același timp.