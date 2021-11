Popândăii îi bagă la cheltuieli: Din cauza lor, o primărie a trebuit să modifice proiectul de construcţie a staţiei de epurare

Primăria comunei Manoleasa din judeţul Botoşani a fost nevoită să modifice proiectul pentru construirea unei staţii de epurare din cauza populaţiei de popândăi de pe raza localităţii, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Cristinel Aroşculesei.

Potrivit acestuia, administraţia locală nu a primit avizele pentru construirea staţiei de epurare de la Manoleasa ca urmare a faptului că pe raza localităţii se regăseşte una dintre ariile protejate în care trăieşte micuţul mamifer.

În aceste condiţii, Primăria a fost nevoită să construiască staţia de epurare în localitatea Sadoveni, la şapte kilometri distanţă de Manoleasa.

"Ni s-a spus că, din cauza popândăului, nu se poate construi staţia de epurare la Manoleasa, pentru că acolo e o arie protejată. (...) Staţia nu am mai făcut-o acolo, ci am mers şi am făcut-o pe malul Prutului, dar ne-a costat nişte bani în plus. (...) Am mers şi am făcut-o la Sadoveni, dar am făcut şi o staţie de pompare pentru a duce apele uzate la şapte kilometri", a afirmat primarul.

Primăria comunei Manoleasa beneficiază de un proiect cu finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală - PNDL II.

"În loc să îmi mai fac prin proiectul acela apă şi canal în încă un sat, ne-am făcut extinderea spre Sadoveni. Dacă primeam avizele şi mă lăsau să fac staţia de epurare la Manoleasa, totul era ok, dar aşa ...", a adăugat Aroşculesei, care spune că la Manoleasa "comunitatea pierde enorm de mult de pe urma popândăului".

Botoşaniul este unul dintre judeţele cu cea mai mare populaţie de popândăi din România, potrivit reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Mamiferul este o specie ocrotită de lege, iar la nivelul judeţului Botoşani există trei arii naturale protejate în care trăieşte popândăul.

La Manoleasa a fost constituită, în 2016, prin ordin al ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, "Aria protejată ROSCI 0417", care se întinde pe o suprafaţă de 103,9 hectare. Oficialii ANANP susţin pe contul oficial de Facebook că aria protejată de la Manoleasa "a fost declarată sit de importanţă comunitară în vederea conservării populaţiei de popândău, specie de interes comunitar care necesită o protecţie strictă'.

Popândăul este de asemenea întâlnit şi în alte arii naturale protejate din judeţul Botoşani:, cum ar fi cele de la Albeşti, Cordăreni- Vorniceni şi Dealu Mare- Hârlău.

Reprezentanţii din Botoşani ai ANANP susţin că principalele măsuri pentru protejarea acestui mamifer sunt instituirea unui regim raţional de păşunat pe suprafaţa sitului, combaterea eroziunii solului, interzicerea depozitării deşeurilor, dar şi interzicerea dezvoltării infrastructurii, cu excepţia celei de vizitare, a îmbunătăţirilor funciare necesare, a adăposturilor temporare, a umbrarelor pentru animale şi a surselor de apă potabilă.

Popândăul este un mamifer de talie relativ mică, de aproximativ 20 centimetri, având corpul adaptat traiului în galeriile săpate în pământ. În cadrul sitului, galeriile se întâlnesc pe suprafeţe ce au pantă uşor înclinată, cu grad scăzut de eroziune.