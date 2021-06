Gică Popescu lasă Federaţia în offside în scandalul locurilor la Tribuna VIP: 'A fost alegerea FRF. Am plătit mii de euro'

Fostul internaţional Gheorghe Popescu, consilier al premierului pe probleme legate de organizarea meciurilor din cadrul EURO 2020, a afirmat că a cumpărat bilete de la Federaţia Română de Fotbal pentru prima partidă organizată la Bucureşti şi că a fost alegerea FRF să-i atribuie locuri la Tribuna a II-a.

"Văd că sunt foarte multe discuţii în jurul faptului că noi, cei din Generaţia de Aur, am primit bilete la meciul Austria - Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federaţiei Române de Fotbal. Eu şi Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro", a scris Popescu, marţi pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că s-a simţit foarte bine în rândul suporterilor, alături de care a împărtăşit în trecut bucuria victoriilor echipei naţionale."Dar ne-am simţit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94, voi şi noi am umplut ţara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piaţa Unirii la Piaţa Romană! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat", a mai scris Popescu.Foştii internaţionali Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi şi Dorinel Munteanu, care a fost şi ambasador al turneului la Bucureşti, au urmărit partida Macedonia de Nord - Austria, scor 1-3, prima organizată la Bucureşti, de la tribuna a II-a a Arenei Naţionale.Următoarele trei partide din cadrul Campionatului European găzduite de Arena Naţională din Bucureşti sunt: Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), ambele în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).