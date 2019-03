Porsche şi-a majorat la 53,1% participaţia deţinută la Volkswagen

Porsche Automobil Holding SE, cel mai mare acţionar al Volkswagen AG, şi-a majorat drepturile de vot la producătorul auto german, de la 52,2% la 53,1%, transmit Xinhua, Reuters şi publicaţia The Peninsula Qatar preluate de Agerpres.

Pentru a achiziţiona încă 0,90% din drepturile de vot, Porsche a investit 400 de milioane de euro, achiziţionând acţiuni Volkswagen de pe piaţă."Continuăm să credem că Volkswagen are un potenţial semnificativ pentru a-şi creşte valoarea, iar actuala sa capitalizare de piaţă nu reflectă acest lucru", a afirmat directorul general al Porsche, Hans Dieter Poetsch, care este şi preşedinte al Consiliului de supervizare al VW.El a adăugat că Porsche va majora dividendele pe 2018 cu 26%, la 2,21 euro per titlu, iar în acest an compania se aşteaptă la un profit net de 3,4 - 4,4 miliarde de euro.În anul fiscal 2018, profitul operaţional al Porsche a crescut cu 4%, la nivelul record de 4,3 miliarde de euro, în timp ce vânzările au urcat cu 10%, la 25,8 miliarde de euro. În 2018, compania a livrat 256.255 vehicule, un avans de 4% faţă de anul precedent, datorită succesului modelelor Panamera, Cayenne şi Macan.Cele mai bune performanţe ale Porsche au fost înregistrate anul trecut pe piaţa chineză, unde vânzările au crescut cu 12%, la 80.108 unităţi, şi pe piaţa din SUA, unde livrările au urcat cu 3%, la 57.202 vehicule.Porsche este cea mai profitabilă marcă din portofoliul grupului german Volkswagen AG, iar succesul său este vital pentru tranziţia grupului la vehiculele electrice. Volkswagen AG a alocat aproximativ 40 de miliarde de euro pentru automobile electrice şi conectate şi intenţionează să ofere 50 de modele electrice în anul 2025.