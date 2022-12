Posibilă cocaină într-o casă guvernamentală din Marea Britanie: la locație a fost prezentă și Lizz Truss (The Guardian)

Urme ale unui presupus drog de clasa A ar fi fost găsite într-o casă a guvernului britanic, după mai multe petreceri la care au participat aliați politici ai fostului premier Liz Truss, informează The Guardian. Pulberea albă - despre care se suspectează că e cocaină - a fost descoperită la domeniul Chevening vara trecută, cu câteva zile înainte ca Truss să devină prim-ministru, potrivit unor surse, informează în exclusivitate publicația The Guardian. Publicația nu prezintă dovezi în articol, ci se rezumă să citeze mai multe surse sub anonimat familiarizate cu scandalul.

Un membru al personalului a afirmat că a testat pulberea cu ajutorul unui tampon care își schimbă culoarea atunci când intră în contact cu cocaina, iar acesta a indicat că drogul era prezent, informează The Guardian.

Posesia de cocaină este o infracțiune penală în Marea Britanie. Poate duce la o pedeapsă cu închisoarea de până la șapte ani sau la amendă.

În iulie, guvernul britanic a lansat o nouă campanie de reprimare a consumatorilor ocazionali de droguri, anunțând că pașapoartele acestora ar putea fi confiscate.

Surse separate au descris pentru ziar găsirea unor depozite similare în birourile de la Downing Street nr. 10 după două petreceri de închidere organizate pe vremea când Boris Johnson era prim-ministru.

Personalul care lucrează la Chevening susține că, în două rânduri, a găsit urme de pudră albă pe o măsuță laterală dintr-o sală de jocuri cu o masă de biliard, după nopți în care Truss era cunoscută ca fiind invitată la casa din Kent, un refugiu pentru secretarii de externe, relatează The Guardian.

Truss, pe atunci ministru de externe, a găzduit o reuniune la casa din secolul al XVII-lea, clasată în clasa I, în weekendul 19-21 august. O altă adunare a avut loc în weekendul 2-4 septembrie. O serie de aliați politici au fost prezenți la ambele weekenduri.

Chevening este o casă de grație situată pe o suprafață de 3.000 de hectare. Utilizarea conacului de 115 camere este în mod tradițional acordată secretarului de stat pentru afaceri externe, iar întreținerea acestuia este finanțată de un fond înființat printr-o lege a parlamentului.

O persoană din interior a declarat pentru The Guardian că cocaina a fost folosită pe scară largă în Whitehall și în domeniul parlamentar și a afirmat că unii dintre aliații politici ai lui Truss au folosit-o.

Nu există nicio sugestie că Truss sau Johnson ar fi consumat ei înșiși droguri sau că ar fi știut dacă drogurile au fost folosite sau prezente. The Guardian nu a fost informat cine a fost responsabil pentru presupusele doze.

Separat, surse care au lucrat în No 10 în timpul mandatului lui Johnson au afirmat că au fost găsite reziduuri de pudră albă după două petreceri organizate în complexul de birouri, în ciuda restricțiilor Covid-19.

Se înțelege că Johnson nu a fost prezent la niciuna dintre aceste petreceri, transmite The Guardian.

Reziduuri de pudră albă au fost găsite în dimineața de după o petrecere la No 10 în ajunul funeraliilor prințului Philip, pe 17 aprilie 2021, au declarat sursele.

The Guardian a fost informat că personalul de curățenie a găsit depozite de pudră albă în băi și pe o masă din birourile No 10. Pungile mici de plastic ar fi fost descoperite lângă masă, pe podea, lângă coșul de gunoi, împreună cu șervețele pătate cu pete de sânge, dar și vomă.

Sursele au mai spus că pe aceeași masă au fost găsite urme de praf de pușcă și un card Boots Advantage aruncat. Nu se știe cui aparținea cardul.

Urme de pudră albă și pungi mici de plastic au fost găsite, de asemenea, la 19 decembrie 2020, în dimineața de după o petrecere de Crăciun, în băile din complexul de birouri al No 10, potrivit unor surse.

Personalul a suspectat că este posibil ca materialul să fie urme de droguri, deoarece a fost găsit în mijlocul unor dovezi mai largi de petrecere, inclusiv sticle, cutii goale de conserve și ambalaje de mâncare.

O sursă separată, care are cunoștință despre petreceri, a afirmat că era la curent cu consumul de droguri la ambele evenimente, informează The Guardian.

Dezvăluirile făcute de The Guardian vin după ce anul trecut au fost raportate dovezi ale consumului de cocaină în toaletele de lângă biroul parlamentar de atunci al lui Johnson și în alte câteva locații de pe domeniul parlamentar.

Guvernul lui Johnson a prezentat o strategie privind drogurile care propunea ca consumatorilor de droguri din clasa de mijloc să le fie confiscate pașapoartele și permisele de conducere, pentru a "interfera" cu viața lor.

The Guardian i-a adresat o serie de întrebări lui Truss cu privire la afirmațiile referitoare la Chevening. Aceasta a refuzat să comenteze în detaliu. Un purtător de cuvânt al acesteia a spus într-o declarație de un rând: "Acest lucru este categoric neadevărat". După publicare, purtătorul ei de cuvânt a adăugat: "Dacă ar fi existat dovezi că această presupusă activitate a avut loc în timpul utilizării Chevening, doamna Truss s-ar fi așteptat să fi fost informată și ca autoritățile relevante să fi investigat în mod corespunzător problema. Așa cum este, The Guardian nu a prezentat nicio dovadă pentru a susține aceste afirmații false."

Ministerul Afacerilor Externe a refuzat să comenteze acuzațiile privind activitățile de la Chevening.

Un purtător de cuvânt al lui Boris Johnson a declarat: "Boris Johnson este surprins de aceste acuzații, deoarece nu a fost informat anterior despre nicio sugestie privind consumul de droguri în 10 Downing Street și, din câte știe, nu au fost făcute astfel de afirmații lui Sue Gray sau altor anchetatori.

A fost o caracteristică a mandatului de premier al domnului Johnson faptul că a făcut o campanie puternică împotriva consumului de droguri, în special împotriva consumului de droguri în clasa de mijloc. Guvernul său a făcut investiții uriașe în înăsprirea poliției pentru a ajuta la rostogolirea bandelor de droguri din liniile județene, care cauzează atât de multă mizerie. El a cerut în mod repetat pedepse mai aspre pentru consumul și distribuirea drogurilor de clasă A."

Un purtător de cuvânt al No 10 a declarat: "The Guardian nu a furnizat nicio dovadă pentru a susține aceste afirmații. Dacă ar exista afirmații substanțiale, ne-am aștepta ca acestea să fie raportate la poliție. A existat o investigație independentă privind natura adunărilor sub o administrație anterioară - iar concluziile acesteia au fost publicate. Acele informații au fost, de asemenea, predate Serviciului de Poliție Metropolitană, care și-a desfășurat propria investigație la momentul respectiv."