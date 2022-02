Posibilă gafă făcută de Rusia: soldații nu mai au motorină și benzină pentru tancuri; comandanții ruși sunt frustrați (oficial american) - VIDEO

Comandanții ruși devin din ce în ce mai frustrați de viteza lentă a înaintării lor prin Ucraina și încep să se confrunte cu probleme logistice, spune un înalt oficial american al apărării, informează BBC.

Se pare că Moscova nu și-a aprovizionat trupele cu suficient combustibil și, în consecință, comandanții au fost forțați să-și ajusteze planurile, a declarat oficialul agenției de presă Reuters.

Videoclipurile de pe rețelele de socializare de sâmbătă par să arate tancuri rusești blocate în anumite părți ale Ucrainei.

Puteți urmări una dintre întâlnirile de mai jos, pe care BBC le-a localizat pe o autostradă de lângă Sumy, în estul Ucrainei. În videoclip, se aude un bărbat oferindu-le soldaților aparent blocați „o remorcare înapoi în Rusia”.

