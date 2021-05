Poșta spaniolă a lansat o serie de timbre anti-rasism, însă cele închise la culoare au un preț mai mic

Poșta din Spania lansează o campanie menită să condamne rasismul, dar nu reușește decât să provoace controverse cu o serie de timbre care imită mai multe nuanțe de piele – cu cât culoarea este mai deschisă, cu atât valoarea este mai mare. „Timbrele egalității” au fost puse în circulație săptămâna trecută, pentru a comemora moartea lui George Floyd, afro-americanul care a fost ucis anul trecut de un ofițer de poliție în Minneapolis, Statele Unite.

Moha Gerehou, autor al unei noi cărți anti-rasism lansate în Spania, spune că înțelege faptul că serviciul poștal a fost bine intenționat, dar a făcut o greșeală imensă.

„Este o contradicție enormă”, scrie el pe Twitter – „o campanie care lansează timbre cu valori diferite, în funcție de culoare, tocmai în ideea de a marca valoarea egală a tuturor vieților. Este un dezastru absolut”.

Prețul timbrelor pleacă de la 0,7 euro pentru cel mai închis la culoare și crește pe măsură ce tonul este mai deschis. Cel mai deschis la culoare costă 1.6 euro.

Serviciul poștal a transmis că progresia prețului era menită să reflecte „o realitate dureroasă și nedreaptă, care nu ar trebui să existe” și că a sperat ca această campanie „să fie vocea unei generații dedicate egalității de drepturi și diversității”.

Mesaj pierdut

Dar criticii spun că mesajul s-a pierdut printre rânduri și campania i-a ajutat pe extremiștii de dreapta ai Partidului Vox, care strânge din ce în ce mai mulți adepți.

Campania a fost realizată cu sprijinul organizației anti-rasism SOS Racismo și promovată de rapperul El Chojín.

SOS Racismo spune că timbrele reprezintă o metodă „foarte vizuală de a denunța rasismul care afectează mii de cetățeni din Spania”.

