Postul Paștelui va aduce AMENZI RECORD pentru comercianți: șeful ANPC anunță controale la sânge

Se anunță o perioadă neagră pentru comercianții care au de gând să încalce legislația prin vânzarea de produse neconforme în Postul Paștelui.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) va controla şi supraveghea piaţa în această perioadă a Postului Paştelui pentru a preîntâmpina orice neregulă din domeniul protecţiei consumatorilor, iar operatorii economici care nu respectă prevederile legislative vor fi sancţionaţi, avertizează Paul Anghel, directorul general al ANPC, conform Agerpres.



"Comisarii ANPC vor controla şi supraveghea piaţa în toată această perioadă, pentru a preîntâmpina orice neregulă din domeniul protecţiei consumatorilor, iar cei ce nu respectă prevederile legislative vor fi sancţionaţi. Atenţionez asupra faptului că, prin achiziţia produselor alimentare de post din locuri neautorizate, în care comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare, riscaţi ca produsele să fie neconforme sau chiar nesigure şi vă pot afecta sănătatea", a precizat, pentru AGERPRES, Paul Anghel.



El recomandă cumpărătorilor să cumpere produse alimentare de post numai din locuri amenajate şi autorizate, iar în cazul în care consideră că drepturile le-au fost încălcate să semnaleze ANPC pentru orice abatere, însă cumpărătorii trebuie să solicite şi să păstreze bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doresc să reclame calitatea sau siguranţa unui produs.



Potrivit sursei citate, cei care ţin postul au dreptul să fie informaţi corect asupra ingredientelor produselor.



"În acest sens, consumatorii care achiziţionează produse de post trebuie să fie extrem de atenţi la compoziţia acestora, să ne sesizeze eventualele abateri şi îi asigur că ANPC va sancţiona operatorii economici care nu realizează o informare corectă", a subliniat Anghel.



De asemenea, cumpărătorii trebuie să citească atent eticheta produselor pentru a putea respecta Postul Paştelui, să nu cumpere produse a căror etichete nu informează complet şi corect conţinutul, ingredientele sau calitatea produsului pentru a evita să fie induşi în eroare, în condiţiile în care produsele de post sunt produse alimentare constituite din ingrediente vegetale, texturat proteic de soia, mixuri pe bază de soia etc.



"Pentru ca produsele pe care le cumpăraţi în perioada postului să nu prezinte un pericol pentru sănătatea dvs., vă recomand, în primul rând, ca înainte de cumpărare să acordaţi o atenţie deosebită listei ingredientelor. În cazul în care aceasta conţine şi ingrediente de origine animală, respectiv lapte praf, zer praf, pudră de ouă, trebuie să ştiţi că aceste produse nu fac parte din grupa produselor de post. Pentru produsele tăiate, fracţionate sau porţionate de vânzător, solicitaţi să vedeţi eticheta produsului pentru a verifica compoziţia şi data durabilităţii minimale. Avertizez asupra faptului că pe unele ambalaje veţi găsi pe lângă lista cu ingrediente şi afirmaţia 'poate conţine urme de ou, lapte...'. Aceasta este o informaţie oferită voluntar de către producător şi înseamnă că, în ciuda tuturor asigurărilor luate pe perioada producţiei, cele mai mici urme din ingredientele menţionate, câteodată, nu pot fi evitate", a subliniat directorul general al autorităţii.



Acesta mai recomandă cumpărătorilor să verifice dacă în magazin sunt respectate condiţiile de păstrare specificate de producător, în special temperatura, şi să nu achiziţioneze produse care au fost ţinute la temperaturi mai mari decât cea specificată, iar condiţiile de depozitare precizate pe ambalaje trebuie respectate la domiciliu.



Nu în ultimul rând, cumpărătorii nu trebuie să achiziţioneze produse cu durata valabilităţii minimale sau data limită de consum depăşită ori modificată.



În urma acţiunilor de control desfăşurate în anii anteriori, comisarii ANPC au găsit la comercializare produse, pe a căror etichete erau înscrise menţiuni care puteau induce în eroare consumatorii. Câteva exemple oferite de ANPC: "Cozonac cu rahat, cacao şi stafide", ambalat în pungi din material plastic, în compoziţia căruia se regăseau ouă, în contradicţie cu menţiunea inscripţionată pe fluturaşul colant "produs de post"; "Maioneza vegetală simplă" şi "Maioneză vegetală Shaorma", în condiţiile în care denumirea de maioneză se atribuie doar unei emulsii pe bază de gălbenuş de ou, ulei şi alte ingrediente; "Pizza de post" - "specialitate cu aromă pe baza de uleiuri vegetale şi cazeină (substanţa proteică din lapte)", produsul nefiind astfel un produs "de post"; utilizarea de denumiri consacrate ale unor preparate din carne precum şniţel, pate, parizer, salam, cârnaţi, cremwurşti etc. la care era ataşată sintagma "vegetal"; înscrierea pe ambalajul unor produse vegetale a menţiunii "fără colesterol" sau "0% colesterol", sugerându-se astfel ca acestea ar avea caracteristici speciale, când de fapt toate produsele vegetale au această caracteristică; produsul alimentar vegetal UHT, care conform listei de ingrediente declarată pe ambalaj conţinea proteine din lapte, în neconcordanţă cu denumirea de produs; produse de cofetărie preambalate, cu menţiunea "de post", deşi în lista ingredientelor de pe etichetă era înscris "frişcă".



De asemenea, comisarii ANPC au mai constatat abateri care constau în faptul că produsele de post au fost expuse la comercializare în acelaşi raft şi în directa vecinătate cu celelalte produse, inducând în eroare consumatorii (de exemplu produsul "Untar" ce conţinea grăsimi vegetale era expus la vânzare în acelaşi raion cu untul); expunerea la comercializare în raioanele destinate produselor de post a produselor care aveau în conţinut ingrediente lactate; produsul "Crutoane cu ierburi aromate" era expus în vederea comercializării la raft, iar deasupra acestuia exista un afiş inscripţionat "Idei savuroase de post", deşi, produsul conţinea la ingrediente: "zer praf dulce" şi "praf de iaurt", care sunt de origine animală şi nu de post.