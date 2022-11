Poveste de succes în diaspora: De la spălător de vase în Italia, un român a ajuns să dețină cea mai bună pizzerie independentă din Marea Britanie

Sergiu Teacu, originar din Roznov, județul Neamț, este unul dintre milioanele de români care au emigrat în ultimii zeci de ani din România pentru o viață mai bună peste hotare. După ce a lucrat mai întâi în Italia, ca spălător de vase și apoi ca bucătar, s-a mutat în Marea Britanie unde împreună cu soția de naționalitate italiană a deschis o pizzerie în orașul Chelmsford – Essex. Pe 10 noiembrie, a obținut locul întâi oferit de PAPA INDUSTRY AWARDS, care clasifică pizzeria românului nostru ca fiind cea mai bună pizzerie independentă din Marea Britanie, notează agenția Rador, care citează rotalianul.com.

Se numește „Taste of Italy” și a fost deschisă în anul 2020, în plină pandemie. Cu ajutorul unei echipe formate din români, italieni și britanici a urcat rapid în topul celor mai apreciate pizzerii din Marea Britanie și este recunoscută acum ca fiind cea mai bună pizzerie independentă din Marea Britanie.

„Sunt din Roznov, județul Neamț, am 30 de ani. Sunt plecat din România din 2012. Până în 2016 am locuit în Italia unde am început ca spălător de vase și am devenit bucătar. După vreo 7 luni în Italia am cunoscut-o pe Lucia Pronesti, o fată de naționalitate italiană, care în 2017 mi-a devenit și soție. Avem un copil împreună.

În martie 2016, am decis să ne mutăm în Anglia. După 4 ani de Anglia, cu experiența mea de bucătar și văzând că în Anglia oferta la Pizza Autentică Italiană e foarte mică, am decis să deschidem noi o pizzerie în orașul unde locuim, Chelmsford, Essex.

Am deschis pe 25 septembrie 2020, la vârsta de aproape 28 de ani, în plină pandemie. După 1 lună și 10 zile ne-au închis din cauza restricțiilor și ne-au lăsat doar pe preluări și livrări acasă. Mulțumită muncii și produsului adus pe piață am supraviețuit și deja din primele luni am ajuns pe primele locuri/locul 1 pe Tripadvisor din 300 de pizzerii/restaurante locale și fluctuând de pe locul 1 până pe locul 10 regional din 3345 de restaurante/pizzerii. Diverse publicații de știri au scris despre noi și ce produs am adus în Chelmsford.

Importăm 90% din marfa noastră din Italia, făină, măsline, salamuri, condimente, uleiuri, vinuri doar italiene, sucuri”, a spus Sergiu conform sursei citate.

Echipa este formată „din patru pizzeri – doi italieni și doi români (unul dintre români e din Zănești- Neamț, Florin Rotaru, al doilea e din Oradea – Nicu Marin Mihoc), 3 chelnerițe – două din Anglia și o româncă, eu, soția mea când poate, deoarece avem un copil mic de 2 ani (născut exact la 3 zile după ce am început renovarea la pizzerie în 2020), și 3 șoferi români pentru livrări la domiciliu”, a precizat românul nostru.

„Acum, după 2 ani de când am deschis, am fost nominalizați la PAPA INDUSTRY AWARDS, o organizație ce se ocupă cu recunoașterea și premierea celor ce produc mâncăruri Italiene în UK, de la lanțuri de restaurante, lanțuri mici până în 10 unități, supermarketuri, pizzerii mici până în 3 unități, ceea ce reprezintă 72% din toți înscriși.

Spre surpriza noastră am ajuns în finală, în primii 4 din toată Anglia. Asta am aflat pe 14 octombrie, când am primit email și scrisoarea la pizzerie. Sunt înscrise peste 5000 de pizzerii italiene la această organizație și, spre fericirea noastră, am CÂȘTIGAT LOCUL 1 la categoria BEST INDEPENDENT PIZZA RESTAURANT ÎN UNITED KINGDOM (n.r. pe 10 noiembrie 2022).

Oficial, suntem cea mai bună pizzerie independentă din Anglia și un român din Roznov, Neamț e proprietar și muncitor în același timp”, a mai declarat Sergiu Teacu.