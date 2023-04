Povestea românilor care s-au întors în țară după 20 de ani de Italia: `Eram foarte speriați, auzisem că e foarte greu` (Video)

Povestea românilor care s-au întors în țară după 20 de ani de Italia: `Eram foarte speriați, auzisem că e foarte greu`

S-au cunoscut și căsătorit în Italia, iar după două decenii petrecute în străinătate au ales să se întoarcă acasă. Este povestea unei familii de români care și-a deschis o afacere profitabilă: modelează fațade de case inspirate din arhitectura italiană.

Povestea soților Florin și Luminița Câcău și a afacerii cu polistiren pe care o administrează în România a fost făcută cunoscută de Kanal D.

„Se poate trăi bine și la noi, în România”, au spus entuziști cei doi români care au dat traiul din străinătate pe viața din județul Satu Mare.

Atelierul de decorațiuni l-au deschis acasă, în localitatea Gherța Mică, din județul Satu Mare, unde cu mult talent și viziune transformă spectaculos fațadele caselor. Acest trend în arhitectură a fost importat din Occident, iar acum metoda este la mare căutare printre români

Florin și Luminița au povestit că timp de peste 20 de ani au lucrat la Roma. În 2018, când strînseseră destui bani, s-au întors în România și au investit 80.000 de euro în afacerea cu decorațiuni din polistiren.

„Eram foarte speriați, auzisem că e foarte greu în România. Mai ales cu birocrația. Nu știam ce vom întâmpina. În cazul succesului nostru nu cred că este vorba despre noroc, ci mai degrabă despre implicare. Este foarte important să îți dorești”, a explicat Luminița, iar soțul său a completat-o precizând că este nevoie de multă muncă și răbdare într-o afacere ca a lor.

Nu știa în ce să investească banii

În luna ianurie 2023, un bărbat a spus că nu știe în ce să investească banii pe care i-a muncit din greu în străinătate și a cerut sfaturi pe pagina de Facebook.

Un român care a câștigat din munca în străinătate 50.000 de euro s-a întors în țară și nu știe în ce să investească banii munciți de el, prin urmare, s-a gândit să ceară sfatul pe Facebook.

”M-am întors din străinătate după ceva timp și vreau să fac ceva în țara mea, dar nu știu ce, ca să îmi vină un venit lunar. Am undeva la 50.000 € cash. Am vrut să iau un apartament în Timișoara să îl dau în chirie (era un venit pasiv de 300€ lunar), dar este prea mare investiția și nu se merită, plus că dacă dai de chiriași mai cuminți, te costă reparațiile mai mult decât profitul! Locuiesc în Mehedinți și zona este și săracă, așa că nu știu ce să fac. Cafenele au toți, dube au toți de transport, chiar nu știu! Salariile la noi în zonă nu sar de 1.500 ron net și te mai și freacă 10 ore/ zi. Poate aveți voi ceva idei!”, a scris acesta pe un grup de Facebook.

Iar sfaturile nu au întârziat să apară.

„Cauta un tip de afacere care ți se potrivește. Vrei ceva online? Magazin online, lucreaza cu distribuitori internaționali, angajează o echipa de marketing buna. (Este doar un exemplu)

Vrei ceva fizic? Aici sunt mai multe. Precum sala de jocuri (cu contract de colaborare) intr-un oras mare, un restaurant modern si cu mancare buna intr-o zona noua dezvoltată (in Timisoara sunt multe zone unde ar prinde bine), poti lua de exemplu o Franciza Rompetrol (asta ar fi cam cea mai low risk), iti poti face o firma de constructii (cu un excavator si cativa angajati poti fi subcontractat de alte firme pentru canalizări de exemplu).

Ti-am dat doar câteva exemple. Succesul tau poate varia in functie de ce știi să faci, ce relații ai etc. Eu unul nu ți-aș sugera să pui la bătaie mulți bani pentru că neavând experiență în afaceri ai șanse să eșuezi și să pierzi banii munciți în câțiva ani.Scrie-mi daca vrei să discutăm, te pot ajuta cu mai multe sfaturi”, a fost unul din sfaturi.