Povestea terifiantă a unui turc cu afaceri mari în România: tocmai s-a căsătorit și acum își caută toată familia sub dărâmături cu mâinile goale

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, relatează povestea unui om de afaceri turc, care aduce fructe și legume în România. Acesta tocmai se căsătorise, iar după cutremur întreaga familie i-a fost prinsă sub dărâmături. Bărbatul a ieșit în stradă și sapă cu mâinile goale pentru a-și găsi familia.

”Prietenul meu, vecin, s-a dus sa sape dupa intreaga sa familie. E turc si tocmai s-a casatorit. Se ocupa cu cometul. Aduce legume din Turcia. Si-a construit afacerea de la zero, in Romania. Pana azi avea o viata linistita, o familie infloritoare. Acum este in drum spre familia sa, prinsa in intregime sub daramaturi. Nimic din milioanele de euro sau orice altceva material nu mai conteaza pentru el. Si-a inchis telefonul pentru ca nu mai are cine sa-l sune si s-a dus sa sape cu mainile goale, dupa intreaga sa famililie, frati, sotie, parinti.

Stiu! Pentru noi este imposibila o asemenea tragedie pentru ca traim in Gradina Maicii Domnului unde nu e nevoie de evaluarea starii blocurilor, de spitale modulare, de simulari de prim ajutor post cataclism. Suntem in Paradis, unde nici cainii nu te ating, ar fi zis si Ana acum un an. Si totusi nenorocirile astea se intampla in jurul meu, al tau, in jurul nostru. Oare atat de prosti si orbi si resemnati am devenit. Asteptam dezastrul cu zambetul pe buze?

Oare la ce "Dumnezeu" cu doctorat trebuie sa ne rugam pentru ca sa avem niste puncte accesibile de prim ajutor post seism. Si daca ele exista, unde Doamne sunt? Exista panotaj publicitar stradal care sa ne spuna ca avem un astfel de punc in parcarea supermarketului, in parc, langa statia de metrou?

Exista autocolante la intrarea in bloc care sa ne spuna ca atunci cand ai sute sau mii de victime ranite usor poti merge intr-un anumit loc din apropiere, in curtea primariei, a unei scoli, a dispensarului, oriunde unde cineva te poate ajuta?

Sa nu ceri autoritatilor sa faca centre de prim ajutor, sa le doteze si sa faca cunoscuta existenta lor, in locatii usor accesibile, e prostie pura. Si e prostia unui popor, nu e pe persoana fizica, deci nu e vorba despre tine. Tu poti sta linistit, iar la un cutremur ai grija sa te resemnezi repede, ca a fost voia Domnului.

In 1977 am avut noroc. Casa de pe Calea Grivitei, acolo unde sunt azi peroanele 7-14, n-a picat toata imediat, dar a fost demolata dupa cutremur fiind improprie pentru locuit. Altii n-au fost asa de norocosi.

Poza e de pe Reuters, azi din Turcia, oricand si de la noi.”, scrie Octavian Berceanu.