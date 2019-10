Poziția fiecărui partid, înainte de consultările cu președintele Iohannis: marele ABSENT de la Cotroceni

Delegaţiile partidelor parlamentare sunt aşteptate vineri, la consultările convocate de preşedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui candidat pentru funcţia de premier, dar şi pentru discuţii pe tema alegerilor anticipate, în favoarea cărora s-au exprimat deja liderii USR, PNL şi de Pro România. Consultările încep la ora 11.00, primii fiind reprezentanţi PNL. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că PSD, programat ultimul la întâlnirea cu preşedintele, nu va merge la Cotroceni.

Citește și: Marcel Ciolacu dă cărțile pe față: Sfârșitul PSD a fost adus de decizia lui Liviu Dragnea din 2017

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care i-a invitat la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru.

- De la ora 11:00 sunt aşteptaţi la consultări reprezentanţii Partidului Naţional Liberal.. Întâlnirea acestora cu şeful statului este precedată de o şedinţă a Biroului Politic Naţional al partidului pentru a stabili strategia în perioada următoare, echipa, care va reprezenta partidul în cadrul consultărilor de la Cotroceni şi de asemenea, mandatul pentru discuţii.

În ceea ce prveşte propunerea de prim-ministru, lucrurile au fost lămurite imediat după moţiune chiar de preşedintele partidului, Ludovic Orban: ”Se ştie foarte bine că în cazul în care vom fi chemaţi să formăm Guvernul, propunerea Partidului Naţional Liberal pentru funcţia de premier este persoana preşedintelui Partidului Naţional Liberal, adică în persoana mea, Ludovic Orban”.

Tot Orban a explicat că Partidul Naţional Liberal, imediat după Congres, a lucrat permanent la programul de guvernare, la atragerea de competenţe, de oameni specialişti, de expertize. La ora actuală, în Partidul Naţional Liberal, pe fiecare domeniu de activitate, are trei, patru, cinci, dacă nu şi mai mulţi posibili candidaţi pentru funcţiile de miniştri,, conform liderului liberal.

PNL susţine organizarea alegerilor anticipate, pe care le consideră „cea mai bună soluţie pentru România”, dar consideră că, pentru ca acest lucru să se întâmple, ar fi nevoie de un acord politic între partide care să aibă un număr suficent de parlamentari care să permită căderea a două guverne.

- De la 11:30, va discuta cu preşedintele Iohannis delegaţia USR, formată din Dan Barna, Stelian Ion, Cristina Prună, Claudiu Năsui şi Iulian Bulai.

Cei din USR susţin alegerile anticipate şi spun că deocamdată nu doresc să intre la guvernare.

De altfel, liderul partidului, Dan Barna a şi declarat joi seară că partidul va susţine, la consultările de la Cotroceni, varianta alegerilor anticipate. În opinia sa, având şi implicarea preşedintelui, aşa cum a declarat, se poate ajunge la alegeri anticipate.

”Asta vom face mâine, vom merge cu acel pact pentru alegerile anticipate şi vom solicita preşedintelui să-şi asume rolul de mediator, dar nu doar rolul de mediator cât şi mandatul pe care-l are conform Constituţiei şi să intrăm într-o într-o logică de anticipate cu doi premieri formali care să fie respinşi după care următorul preşedinte poate dizolva Parlamentul şi la un nivel de februarie-martie am putea avea alegeri anticipate”, a spus Dan Barna.

Întrebat ce se va întâmpla până în februarie – martie când ar putea fi organizate alegerile anticipate, Barna a afirmat că – după negocieri – se poate ajunge la o formulă de guvern care să guverneze ţara.

„Mâine vom vorbi despre anticipate, mai există un scenariu cumva mai complicat în care se poate vorbi de un guvern de tranziţie în care, după alegerile prezidenţiale, să-şi depună mandatul şi să organziaăm apoi anticipate. Asta e o variantă despre care o să discutăm eventual mâine, dar la întâlnirea de mâine noi vom merge cu pactul pentru anticipate ca prim punct de discuţie pentru că aceasta este soluţia în care credem” a afirmat Barna.

- Următorii programaţi să discute cu preşedintele sunt reprezentanţii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), UDMR nu doreşte să intre într-un Guvern politic de tranziţie şi nu susţine nici ideea alegerilor anticipate.

”Nu vom vota pentru alegeri anticipate. Vom vota pentru un guvern la prima sau la a doua încercare”, a explicat liderul UDMR Kelemen Hunor.

- De la ora 12:30, cei care se vor întâlni cu preşedintele sunt cei de la Partidul Mişcarea Populară (PMP). partid al cărui lider, Eugen Tomac susţine o rezolvare rapidă a situaţiei Executivului şi instalarea unui nou Guvern care să fie asumat politic de noua majoritate parlamentară. Tomac, însă, se declară categoric împotriva alegerilor anticipate, pe care nu le consideră o variantă realistă.

”Milităm pentru un Guvern politic (...). Vrem să vedem exact care sunt propunerile preşedintelui. Suntem categoric împotriva ideii de a organiza alegeri anticipate, în condiţiile în care avem deja alegeri locale peste şase luni de zile, anul viitor şi alegeri parlamentare la termen. Nu cred că este realist să insistăm pe alegeri anticipate acum”, a subliniat joi Tomac.

- De la ora 13:00 preşedintele se întâlneşte cu Grupul parlamentar Pro Europa, condus de liderul Pro România, Victor Ponta. Ponta speră să formeze o majoritate cu foştii săii colegi din PSD, pe care îi invită să renunţe la orgolii, dar acceptă că, în cazul în care stânga nu prezintă o soluţie, este „natural” ca partidele de dreapta să formeze guvernul.

Liderul Pro România este de acord cu anticipatele şi consideră că este posibilă organizarea lor odată cu cele locale de anul viitor, dacă „se înţeleg” toate partidele.

- Delegaţia Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) este aşteptată la Cotroceni la ora 13:30. ALDE este decis să nu participe la formarea unui viitor guvern, dar vrea un ritm alert al consultărilor şi susţine instalarea unui guvern care să aibă „deplină legitimitate politică”.

„Nu vom da un cec în alb niciunui prim-ministru, vom avea o serie de condiţii care reprezintă lucrurile importate la care noi ţinem”, a avertizat liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, adăugând că nu va fi de acord cu renunţarea la cota unică de impozitare, sau la „ştirbirea independenţei” magistraţilor.

În ceea ce priveşte alegerile anticipate, Tăriceanu consideră că soluţia acestora trebuie evitată, argumentul său fiind: ”Constituţia a fost gândită să evite crize politice şi alegeri anticipate”.

- În cazul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale , care va discuta cu preşedintele de la ora 14.00, aceştia s-au declarat doar împotriva alegerilor anticipate. La moţiunea de cenzură au votat majoritatea membrilor grupului, însă nu se ştie şi cum au votat, dat fiind că votul a fost secret. Tradiţional, acest grup parlamentar susţine guvernul.

- Ultimii invitaţi la consultări sunt reprezentanţii PSD, la ora 14.30. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi seară, că PSD nu va participa la consultările de la Cotroceni, spunând că un mandat pentru discuţii ar fi trebuit stabilit în Comitetul Executiv, care însă este programat vineri după-amiază, după consultări.

”De ce să mă duc mâine la Cotroceni? Partidul meu este invitat, ultimul pe listă, ca pondere suntem mai mare, nu suntem totuşi ultimul partid. Nu se duce partidul. Eu sper ca nimeni să nu facă această greseală şi să treacă peste decizia partidului. Pentru a merge la Cotroceni, trebuie să avem un mandat de la Comitetul Executiv Naţional”, a spus Dăncilă.

În ceea ce priveşte condiţiile pentru a susţine un premier propus de Klaus Iohannis, Dăncilă a răspuns: ”În momentul în care premierul desemnat de Iohannis ar semna Pactul pentru România, adică să nu taie pensii, salarii etc. Atunci am susţine şi noi premierul, pentru că în primul rând am susţine oamenii. Viorica Dăncilă a completat: ”Dacă este un om corect şi tine la oameni şi nu vrea să ia măsuri împotriva oamenilor, l-am susţine”.

Moţiunea de cenzură iniţiată de opoziţie a fost adoptată joi, cu 238 de voturi favorabile, cinci peste numărul minim necesar, astfel că Guvernul Dăncilă va pleca de la Palatul Victoria.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, după vot, că ”astăzi a câştigat România”. El a exclamat ”Rezolvat!”. Preşedintele a felicitat PNL şi celelalte partide de opoziţie. Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui premier şi pentru a vedea poziţia acestora faţă de alegerile anticipate.

”Voi asculta opţiunile partidelor şi voi propune o soluţie de Executiv cu un mandat foarte clar, care să asigure o guvernare responsabilă şi eficientă până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când se vor desfăşura acestea”, a precizat Klaus Iohannis, subliniind însă că „cea mai bună soluţie pentru redarea legitimităţii Parlamentului este, evident, întoarcerea cât mai rapidă la votul cetăţenilor, adică alegeri anticipate”, dar este necesar un consens al formaţiunilor parlamentare actuale.

”În cadrul consultărilor, voi constata în ce măsură există un astfel de consens şi care este cea mai bună variantă pentru bunul mers al României în perioada imediat următoare”, a precizat preşedintele.