Poziția PER cu privire la ultima Ordonanță Militară: In sfârșit, Guvenul a înțeles să interzică exportul de cereale!

Partidul Ecologist Român a emis un comunicat cu privire la decizia Guvernului de a sista exporturile de cereale

„In sfârșit, Guvenul a înțeles să interzică exportul de cereale!

In sfârşit, Guvernul liberal va pune in practica propunerea Partidului Ecologist privind interzicerea exportului de cereale precum și unele măsuri economice pentru IMMuri ori rechizitionarea unor imobile private. Mai bine mai tarziu, decat deloc!

Ar fi fost bine dacă aveau in vedere și închiderea granițelor, așa cum PER a solicitat in data de 22 februarie a.c dacă înțelegeau sa suspende tăierile legale de păduri in arii protejate și parcuri naționale, dacă suspendau exportul de buștean, cherestea și masa lemnoasă ori, dacă, direcționau 2% de la Apărare pentru sistemul de sănătate și mai mult, pentru relansarea economiei naționale. Constatarea cauzei de forță majoră la nivel național prin modificarea legislativă a art. 4 lit.j si art. 28. lit.i , din Legea Camerelor de Comert nr. 335/ 2007, precum și rechizitizitionarea spitalelor și a clinicilor private, plafonarea prețurilor la alimentele de baza in cazul constatării penuriei sau demararea urgentă a construirii autostrăzii Ploiești-Brașov sunt alte măsuri necesare, propuse de ecologisti.

Este o perioada de grea încercare pentru România și trebuiesc găsite cele mai bune măsuri pentru țara noastră, fără sa se țină cont de doctrina sau culoare politica, dar cu atentă gestionare a banului public.” se arată în comunicatul PER.