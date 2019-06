Președintele CJ Sibiu, impresionată de Papa Francisc: 'Este foarte apropiat de oameni, un suflet cald'. Ce cadou i-a oferit Suveranului Pontif

Papa Francisc a aterizat duminică dimineaţa pe Aeroportul Internaţional din Sibiu, unde a fost întâmpinat de preşedintele Consiliului Judeţean, Daniela Cîmpean, prefectul Adela Muntean şi primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, dar şi de angajaţi ai aeroportului, cu care a dat mâna.

"A fost un moment încărcat de emoţie. (...) Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost faptul că, după ce a dat mâna cu noi şi am schimbat formulele de politeţe, s-a îndreptat şi spre ceilalţi angajaţi ai aeroportului care erau în jur şi a dat mâna şi cu aceştia. (...) Este foarte apropiat de oameni, un suflet cald. Este prima dată când îl văd", a declarat preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, conform agerpres.ro Potrivit sursei citate, Papa Francisc le-a dăruit autorităţilor locale câte o medalie şi a primit, în schimb, o icoană şi un tablou pictat tot de un artist iconar, cu Sibiul."Este prima dată când îl văd. Am primit toate trei, cadoul pe care îl are pregătit pentru vizita în România, această medalie. La rândul nostru, i-am făcut cadou o icoană şi o traistă tradiţională", a mai spus Daniela Cîmpean.

Klaus Iohannis, baie de mulțime la Blaj - Președintele a fost primit cu aplauze / VIDEO





Papa a plecat de la Sibiu spre Blaj cu maşina, nu cu elicopterul, cum a fost programat iniţial. Comitetul Interministerial pentru Securitate "Vizită Papa Francisc 2019" a anunţat că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, traseul de deplasare al Sanctităţii Sale s-a modificat, fiind ales planul de rezervă pe cale rutieră.



"Papa Francisc s-a deplasat de la aeroportul din Sibiu la Blaj însoţit de coloana oficială. Schimbarea planului nu a afectat programul anunţat iniţial", a precizat Comitetul Interministerial pentru Securitate.



Primarul Sibiului, Astrid Fodor, consideră popasul Papei Francisc în oraş drept un eveniment istoric.



"A fost un moment emoţionant pentru noi. Ne bucură că am avut ocazia să-l întâmpinăm aici, în Sibiu. (...) Este o mare onoare pentru Sibiu şi după summitul care a avut loc, al doilea eveniment de mare importanţă cred că este benefic. I-am oferit un cadou, un tablou al Sibiului, mai mult este o reprezentare făcută de un pictor care pictează şi icoane", a spus Astrid Fodor.



Papa Francisc urmează să revină duminică, la Sibiu, tot în aeroport, unde va fi întâmpinat, înainte de a pleca din România, de preşedintele Klaus Iohannis, de autorităţile locale, dar şi de o mie de oameni care au ţinut neapărat să-l vadă şi să-l salute.