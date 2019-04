Președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare a PE: 'Sub președinția română la Consiliul UE, am finalizat un număr considerabil de dosare'

Roberto Gualtieri, președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) a Parlamentului European (PE), a felicitat, vineri, președinția română la Consiliul Uniunii Europene (UE), deoarece a reușit să finalizeze un număr impresionat de dosare, potrivit mediafax.

„Este o plăcere pentru mine să fiu la București și să am posibilitatea să particip la reuninea Eurogrup. (…) Este pentru mine o plăcere deosebită să fiu la București, pentru că, în ultima lună, sub excelenta cooperare a președinției române (la Consiliul Uniunii Europene – n.red.), am reușit să finalizăm un număr considerabil de mare de dosare, ceea ce a fost un risc, pentru că nu am avut mult timp pentru un număr mare de dosare importante, de la cele privind Invest EU până la unele sensibile privind serviciile financiare. Am finalizat totul, așa că putem încheia acest mandat (al Parlamentului European - n.red.), că ne-am adus o contribuție importantă la îmbunătățirea cadrului legislativ de la nivelul european pentru a îmbunătăți rezistența Uniunii Europene”, a afirmat Roberto Gualtieri, într-o conferință de presă.

Președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) a Parlamentului European a participat vineri la întâlnirea Eurogrup care a avut loc la București. Miniștrii de finanțe ai zonei euro s-au întâlnit vineri la București, în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE.

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) organizează vineri şi sâmbătă, la Bucureşti, reuniunea informală a Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN). La eveniment vor participa peste 40 de delegaţii, aproximativ 1.000 de persoane, miniștrii de Finanțe din statele membre UE, Guvernatorii băncilor centrale, comisari europeni și înalți reprezentanți ai instituțiilor UE.