Președintele de onoare al Federației Române de Baschet, Carmen Tocală, va face parte din conducerea FIBA sub mandatul noului președinte ales al forului mondial, Hamane Niang, anunță MEDIAFAX.

Astfel, pentru prima dată în istorie, baschetul românesc va fi reprezentat în FIBA Central Board, Carmen Tocală a fost votată în această funcție, astăzi (joi, 29 august), în cadrul Congresului Mondial al FIBA, care se desfasoara la Beijing, cu ocazia apropiatului start al FIBA World Cup 2019.

La Beijing, cu cateva zile inainte de startul Cupei Mondiale de baschet masculin (FIBA World Cup 2019), se desfasoara al XXI-lea Congres mondial al FIBA. Delegati din partea a 156 de federatii nationale, printre care se numara si reprezentantii Federatiei Romane de Baschet (presedintele Horia Paun si presedintele de onoare Carmen Tocala), au avut de votat noua conducere a organismului mondial. Hamane Niang a fost ales cu unanimitate de voturi, devenind astfel presedinte al FIBA pentru perioada 2019-2023.

Niang a fost vicepresedinte FIBA in mandatul trecut si, de asemenea, presedinte al FIBA Africa. De asemenea, Niang a fost in trecut presedinte al Federatiei de Baschet din Mali si ministru al sportului in Mali. Hamane Niang ii urmeaza in functie lui Horacio Muratore. In cadrul aceleasi sedinte de la Beijing, Ingo Weiss (Germania) a fost ales trezorier FIBA, pentru al doilea mandat consecutiv.

Premiera pentru Romania

Vestea buna pentru Romania este ca tara noastra va avea un reprezentant in urmatorii patru ani in conducerea FIBA, fiind astfel o premiera pentru Romania. Propusa de Federatia Romana de Baschet si sustinuta de FIBA-Europe, organism in cadrul caruia ocupa din acest an functia de vicepresedinte, doamna Carmen Tocala a fost aleasa de Congresul FIBA, astazi, sa faca parte din FIBA Central Board pentru urmatorii patru ani. Alaturi de presedintele de onoare al Federatiei Romane de Baschet au mai fost alesi in FIBA Central Board urmatorii: Jean-Pierre Suitat (Franta), David Reid (Australia, Celestine Adjanohoun (Benin), Jean-Michel Ramaroson (Madagascar), Michele O’Keefe (Canada), Anti Zitting (Finlanda), Usie Richards (Insulele Virgine), Marcelo Luis Bedoya Murto (Paraguay), Erick Thohir (Indonezia), Asterios Zois (Grecia), Karo Lelai (Papua Noua Guinee) si Yuko Mitsuya (Japonia). Totodata, din FIBA Central Board mai fac parte presedintele FIBA, trezorierul FIBA, secretarul general FIBA, presedintii celor cinci structuri regionale FIBA, dar si un reprezentant al NBA si unul al jucatoril.

Tot in acest an, Carmen Tocala a devenit si vicepresedinte al structurii regionale FIBA-Europe, fiind pentru prima data in istorie cand baschetul romanesc este reprezentat in conducerea forului continental.