Președintele Gaz Metan Mediaş, Ioan Mărginean: 'Dacă antrenorul nostru Edi Iordănescu pleacă la FCSB eu mă las de fotbal'

Mihai Teja (40 de ani) a fost demis de la FCSB după ce nu a reuşit să câştige titlul de campion, iar Gigi Becali vrea un nou antrenor de la Gaz Metan Mediaş, informează Mediafax.

Edi Iordănescu, actualul tehnician al ardelenilor, se numără printre principalii favoriţi pentru a prelua banca tehnică a vicecampioanei, dar conducerea clubului din Mediaş face orice pentru a-l păstra la echipă.

Preşedintele Ioan Mărginean ameninţă cu retragerea din fotbal, în cazul în care fiul lui Anghel Iordănescu va pleca de la club. Acesta vrea să-i prelungească înţelegerea pe încă trei sezoane: ”Edi Iordanescu nu pleacă, vreau să îi propun un contract pe încă trei ani. Iar dacă pleacă, vă dau cuvântul meu de onoare, mă las de fotbal. Dacă Iordanescu pleacă, plec şi eu, vă anunţ acum. Mă las de fotbal şi nu mai vreau să aud cât trăiesc.

Ca să îşi facă calculele cine vrea să ne ia locul. Sunt 100 care vor să ne ia locul! E singurul om în care am investit sentimente, pentru noi nu există varianta asta. Că şi eu am oferte să plec în altă parte şi nici eu nu îl las, că noi am venit împreună. Noi vrem să realizăm ceva mai mult. Există loc de mai bine, ca să oferim un fotbal mai bun. În noul sezon să atacăm play-off-ul din prima etapă, nu să vedem dacă avem jucători sau nu avem jucători", a spus Marginean.

Edi Iordănescu a preluat echipa Gaz Metan la începutul acestui an, după ce Mihai Teja şi-a reziliat înţelgerea cu clubul din Mediaş pentru a pleca la FCSB. Şapte victorii, cinci rezultate de egalitate şi patru înfrângeri a bifat Gaz Metan sub comanda lui Iordănescu Jr.

CLASAMENTUL PLAY-OFF-ULUI:

7. Dinamo 42p

8. Gaz Metan 39p

9. FC Botoşani 38p

10. Poli Iaşi 31p

11. FC Voluntari 27p

12. Dunărea 25p

13. Hermannstadt 24p

14. Concordia 16 p