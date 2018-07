Președintele ÎCCJ: Ce s-ar întâmpla dacă un judecător ar adresa unui politician invectivele pe care ei le adresează magistraților?

Cristina Tarcea sustine ca este nevoie de un echilibru din partea puterilor statului, mentionand insa ca in timp ce judecatorii care au folosit metafore in discursul public sunt cercetati disciplinari, nu se intampla acelasi lucru si cu politicienii. Precizarile, in contextul dezbaterilor pe margine afectarii independentei sistemului prin declaratiile facute la mitingul PSD din 9 iunie.

"Daca un judecător și-ar permite să adreseze unui politician invectivele pe care ei le adresează magistraților, oare ce s-ar întâmpla?(..) Sunt absolut de acord ca trebuie echilibru din toate partile. Nu vreau sa uitati ca sunt judecatori care si-au permis sa foloseasca metafore in discursul public si au fost supusi unor proceduri disciplinare. Nu imi aduc aminte ca in alta parte a societatii sa se fi parcurs macar o procedura disciplinara", a spus Cristina Tarcea în plenul CSM.