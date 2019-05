Președintele Partidului Ecologist Român: 'Victor Ponta este absolut penibil! Dacă la unitate l-au învățat cum să mintă nu i-au spus și când să se oprească'

Președintele Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop, îl critică pe președintele PRO România, Victor Ponta, pentru o declarație făcută recent.

„Ponta a depășit orice limită! Am mai scris că lupta politică poate suporta orice: minciuni, trădări, populism, amatorism, grobianism etc,. dar să dorești moartea unui om politic, în campania electorală, le întrece pe toate. Ponta l-a comparat pe Liviu Dragnea cu Nicolae Ceaușescu și "a declarat, joi, la Târgu-Jiu, despre mitingul anunţat de PSD la Târgovişte, că speră să revadă "scenariul din 1989", punctând că "personajele seamănă"." Așadar, se poate înțelege inclusiv că Victor Ponta speră ca liderului PSD sa i se aplice tratamentul la care a fost supus liderul comunist român în 1989, adică uciderea sa.

Această răutate exprimată public evidențiază atât de sinistru cât de malefic este președintele PRO România, care se vrea din nou la putere. Afirmația lui Victor Pona este, efectiv, o instigare la ura și violență împotriva unui președinte de partid. Se pare că această componentă "a instigării" este elementul de noutate al acestei campanii electorale, mai ales că și alți reprezentanți ai opoziției au transmis astfel de mesaje, ura, violența verbală și promovarea agresivității luând locul proiectelor pentru Europa.

Victor Ponta critică inclusiv organizarea mitingurilor electorale de către PSD, dar uită de "manifestația" sa faraonică de pe stadion și chiar de celelalte comandate de el, când era președinte al social- democraților, când se transportau oamenii cu avionul sau autocarele. Omul acesta este absolut penibil! Dacă la unitate l-au învățat cum să mintă sau să omită adevărul, așa încât astăzi este profesionist, din păcate, nu i-au spus și când să se oprească. Se observă că ar fi capabil de orice ca să câștige alegerile! Dar să îi amintim că el, personal, nu are prea multe merite. Din contra, are nerealizari. Și aș da un singur exemplu de când era prim-ministru: nu a rezolvat problema Complexului Energetic Oltenia. Ar mai fi câteva importante și sigur românii nu le-au uitat”, a declarat Dănuț Pop, președintele PER.