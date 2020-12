Precizările ANP după ce logodnica lui Liviu Dragnea a acuzat că acesta este TORTURAT în pușcărie

Administrația Națională a Penitenciarelor răspunde acuzațiilor aduse de logodnica lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, care susține că fostului lider PSD îi este încălcat dreptul la sănătate asta pentru că nu i se permite să își trateze problemele de sănătate provocate de hernie.

"Având în vedere informațiile recent vehiculate în spațiul public, cu privire la modul de asigurare a dreptului la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri pentru persoanele private de libertate custodiate de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precizăm:

În conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi ale art. 152-166 din H.G. nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013, dreptul la asistență medicală, tratament și îngrijiri al persoanelor private de libertate este asigurat cu personal specializat, în mod gratuit, potrivit legii. Asistența medicală, tratamentul și îngrijirile în locuri de deţinere sau unităţi sanitare din sistemul public de sănătate se asigură, cu personal calificat, în mod gratuit, potrivit legii, la cerere sau ori de câte ori este necesar.

De asemenea, conform art. 145 din Ordinul nr. 429/2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, deţinuţii pot solicita contra cost orice alt serviciu medical care nu este asigurat gratuit. Art. 147 din acelaşi act normativ reglementează posibilitatea refuzării unei intervenţii medicale, persoanele private de libertate asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia lor. În acest registru, consecinţele refuzului sau ale întreruperii actelor medicale sunt explicate pacientului.

În considerarea celor expuse, subliniem că sistemul administraţiei penitenciare asigură aplicarea cadrului legal în materia asistenţei medicale, a tratamentului, îngrijirilor şi medicamentelor, în mod unitar, pentru toate persoanele custodiate", precizează ANP.

”Este cunoscut public și toți apropiații știu că Liviu suferă de hernie. El a fost și internat pentru asta, mereu are dureri de spate, nu poate sta în anumite poziții. Lui nu i se permite să își trateze problemele de sănătate și nici nu s-a pus problema să fie suportată de către stat operația, ar fi suportată de către familie. El are dureri foarte mari, iar faptul că nu este lăsat să meargă la muncă și stă toată ziua într-o celulă îi agravează aceste probleme, pentru că are nevoie de mișcare”, a spus Irina Tănase, la Realitatea Plus.