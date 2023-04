Predoiu explică pragul pentru abuz în serviciu și prezintă date-surpriză: Doar 20 de persoane condamnate pentru abuz sunt în penitenciare

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat luni că le-a prezentat deputaţilor liberali datele tehnice şi istoricul problemei privind abuzul în serviciu, menţionând că ministerul a propus ca pragul de la care să fie sancţionat abuzul în serviciu să fie de 9.000 lei.

"Eu am oferit toate datele tehnice cu privire la istoricul acestei probleme, consideraţiile de drept comparat, fenomenul criminologic din România cu privire la abuzul în serviciu. Aş putea să vă spun că, la ora aceasta, în penitenciare, sunt 20 de persoane condamnate pentru abuz în serviciu. La nivelul întregii ţări, în toate instanţele, inclusiv curţile de apel, mai puţin Înalta Curte, deci la curte de apel, tribunal, judecătorii sunt 625 de cauze care vizează abuzul în serviciu. La Înalta Curte sunt, la toate completele, 26 de cauze care vizează abuzul în serviciu", a afirmat Predoiu după şedinţa cu grupul deputaţilor PNL, potrivit Agerpres.

El a spus că în 13 ţări există infracţiunea de abuz în serviciu fără prag.

"Am discutat de un număr de nu mai puţin de 13 ţări în care există infracţiunea de abuz în serviciu fără prag. Cu asta am început şi asta am spus colegilor deputaţi. Noi am făcut o cercetare prin reţeaua judiciară europeană şi 13 ţări nu au prag la abuz în serviciu. Există Austria, care are un prag de 50 de milioane, şi există alte patru ţări - Estonia, Letonia şi încă două ţări - care au ca prag o indicaţie de pagubă deosebit de considerabilă", a explicat Predoiu.

Iniţial, Ministerul Justiţiei, potrivit acestuia, a pus în dezbatere publică proiectul de lege fără prag, el motivând că "tot cum se precizează într-o decizie a Curţii Constituţionale, din 2017, revine legiuitorului responsabilitatea stabilirii acestui prag".

"Atunci, noi n-am vrut să restrângem această dezbatere, să lăsăm parlamentarilor întreaga plajă de opţiuni, plecând de la deciziile Curţii, să stabilească acest prag", a adăugat Predoiu.

Întrebat cum a ajuns la propunerea pe care a făcut-o privind un prag de 9.000 lei, Predoiu a spus: "Plecând de la decizia Curţii Constituţionale din 2018, care a spus că un salariu minim este un prag derizoriu, noi am multiplicat acest salariu minim brut pe economie şi am ajuns la 9.000 lei".

Întrebat în legătură cu decizia senatorilor ca acest prag să fie de 250.000 lei, Predoiu a spus: "Aşa cum v-a spus şi domnul secretar general al Partidului Naţional Liberal, noi am avut un mandat să facem aceste multe discuţii".

Prag de 6000 de lei propus de deputații PNL

Deputaţii liberali au decis, luni, să propună ca pragul de la care să fie sancţionat abuzul în serviciu să fie două salarii minime pe economie, a anunţat liderul grupului PNL, Gabriel Andronache, după şedinţă.

Senatul a adoptat, în şedinţa de plen de miercurea trecută, proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal şi a altor acte normative, pentru punerea în acord cu decizii ale Curţii Constituţionale, prin care pragul pentru abuzul în serviciu, care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, se stabileşte la 250.000 de lei. Proiectul se află în prezent în dezbaterea Comisiei juridice de la Camera Deputaţilor.