Un prefect s-a vaccinat, fără programare, cu AstraZeneca: 'Riscul efectelor secundare e mult mai mic decât riscul contractării virusului'

Prefectul judeţului Buzău, Silviu Iordache, a ales să se vaccineze, vineri, cu serul AstraZeneca, fără a avea programare, întrucât pentru imunizarea cu acest ser persoanele se pot prezenta fără a fi necesar să se programeze în platformă.

"Astăzi am venit să profit de această oportunitate de a te vaccina fără programare cu serul de la AstraZeneca. După cum bine ştiţi, începând de astăzi se poate ca orice persoană care vrea să se vaccineze se prezintă într-un centru AstraZeneca şi este vaccinat imediat dacă consideră asta o oportunitate. Tot începând din această săptămână, operatorii economici medii şi mari care au spaţii amenajate pentru zona sanitară pot solicita de la Direcţia de Sănătate Publică vaccin AstraZeneca astfel încât să şi vaccineze angajaţii sau pot chiar să solicite şi o echipă mobilă de la Direcţia de Sănătate Publică care să le vaccineze angajaţii. Cred că doar prin vaccinare putem depăşi această pandemie. Cred că doar prin vaccinare putem reduce, putem minimiza problemele economice pe care le avem din cauza acestei pandemii. Reiterez faptul că vaccinul este sigur. Este voluntar şi este în acord cu strategia Comisiei Europene. Vreau să mai precizez faptul că riscurile asociate efectelor secundare care pot apărea în urma vaccinării sunt mult, mult mai mici decât riscurile asociate contractării virusului SARSCoV-2", a declarat Silviu Iordache.

Prefectul judeţului Buzău a explicat că nu a făcut până acum vaccinul pentru că nu a făcut parte din grupele prioritare, dar şi că a fost infectat cu SARS-CoV-2 în luna noiembrie, când şi-a pierdut mirosul, pe care nu şi l-a recăpătat complet nici până în ziua de astăzi.

"N-am fost în grupa de risc care să le permită să mă vaccineze. Da, am avut această boală în luna noiembrie şi pot să vă spun că în urma bolii am pierdut simţul mirosului şi nu l-am recăpătat nici până astăzi. Deci am simţit pe pielea mea efectele acestui virus în ultimele luni. Am cunoscut foarte multe persoane care au fost afectate de acest virus, persoane care după ce s-au făcut bine încă au insuficienţă respiratorie deci efectele pe termen lung ale virusului sunt foarte, foarte grave şi din acest motiv recomand tuturor oamenilor să se vaccineze. Pentru mine nu a contat serul. Serul cred că este unul sigur. M-am uitat peste statistica internaţională de efecte secundare ale acestei acestui vaccin. Mi s a părut totuşi că riscurile riscurile asociate vaccinului sunt mult, mult, mult mai mici decât riscul asociat contractării virusului", a încheiat prefectul judeţului Buzău, Silviu Iordache.